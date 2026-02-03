С помощью подметальной машины Kärcher S 4 Twin 2 в 1 тротуары и дороги, въезды и дворы очищаются в пять раз быстрее, чем с использованием метлы и совка. При этом мусор сразу же собирается в контейнер машины. Современный подход к уборке: легко, быстро и чисто! Противоударная и коррозионно-стойкая подметальная машина имеет рабочую ширину 680 миллиметров, две боковые щетки и две боковые специальные щетки из более грубой щетины для сбора влажного мусора. Машина рассчитана для подметания площадей максимальной производительностью до 2400 м² в час. Машина собирает мусор непосредственно в 20 л контейнер. Прочная подметальная машина маневренная и очень удобная в работе. Сверхдлинные щетинки боковых щеток обеспечивают тщательную чистоту до краев. Регулируемая по высоте эргономичная рукоятка может быть оптимально подстроена под рост пользователя. Ручка может быть сложена ​​для вертикального хранения с экономией места. Мусор можно легко высыпать из контейнера без контакта с грязью.