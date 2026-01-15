Аккумуляторная цепная пила CNS 18-30 Battery
Простая в использовании, универсальная и идеальная для ухода за деревьями: легкая цепная пила CNS 18-30 Battery с системой натяжения цепи без инструментов.Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Благодаря небольшому весу и идеальной длине лезвия аккумуляторная цепная пила CNS 18-30 Battery от Kärcher идеально подходит для удобного и универсального использования при уходе за деревьями. Выдающаяся скорость цепи делает процесс резки быстрым и легким. Система натяжения цепи, для которой не требуются инструменты и автоматическая смазка цепи, делают пилу чрезвычайно простой в использовании. Сочетание тормоза цепной пилы и двухфакторной разблокировки делает его особенно безопасным. Устройство, шина, цепь, защитный чехол для шины и цепное масло входят в комплект поставки. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Особенности и преимущества
Натяжение цепи без применения инструментовЦепь легко натягивается при помощи поворотной ручки.
Автоматическое смазывание цепиУменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.
Защита от травмНемедленная остановка цепи обеспечивает максимальную безопасность в случае отброса пилы.
Зубчатый упор
- Обеспечивает точную и безопасную распиловку благодаря фиксации пилы на обрабатываемом материале.
Высокая скорость
- Высокая скорость движения цепи (10 м/с) гарантирует динамичную работу.
Широкие функциональные возможности
- Шина 30-сантиметровой длины позволяет выполнять самые разнообразные работы.
Предохранитель
- Исключает непреднамеренное включение цепной пилы.
Масляный бачок со смотровым стеклом
- Прозрачное смотровое стекло позволяет в любой момент контролировать уровень масла.
Бесщеточный электродвигатель
- Увеличивает продолжительность работы от одного заряда и срок службы аппарата.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Шина (см)
|30
|Скорость движения цепи (м/с)
|10
|Шаг цепи
|3/8" LP
|Толщина приводных звеньев
|1.1 mm / 0.043"
|Число приводных звеньев
|45
|Объем масляного бачка (мл)
|200
|Макс. уровень звуковой мощности (дБ(А))
|101
|Уровень вибрации передней рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²)
|3,5
|Уровень вибрации на задней рукоятке (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²)
|5,2
|Привод
|Бесщеточный электродвигатель
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда (мин) (разр.)
|макс. 35 (2,5 А·ч) / макс. 70 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 10 (2,5 А·ч) / макс. 20 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,44
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,56
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|690 x 230 x 245
* Ø веток: 10 см
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Шина
- Цепь пилы
- Емкость с маслом
Оснащение
- Защитный кожух цепи
- Натяжение цепи без применения инструментов
- Автоматическое смазывание цепи
- Тормоз цепи
- Индикатор уровня масла
Видео
Области применения
- Сучья
- Дрова
- Спиливание небольших деревьев
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для CNS 18-30 Battery
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.