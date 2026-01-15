Благодаря небольшому весу и идеальной длине лезвия аккумуляторная цепная пила CNS 18-30 Battery от Kärcher идеально подходит для удобного и универсального использования при уходе за деревьями. Выдающаяся скорость цепи делает процесс резки быстрым и легким. Система натяжения цепи, для которой не требуются инструменты и автоматическая смазка цепи, делают пилу чрезвычайно простой в использовании. Сочетание тормоза цепной пилы и двухфакторной разблокировки делает его особенно безопасным. Устройство, шина, цепь, защитный чехол для шины и цепное масло входят в комплект поставки. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.