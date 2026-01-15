Аккумуляторный высоторез PSW 18-20 Battery

Аккумуляторный высоторез PSW 18-20 может легко добраться до любой ветви на высоте до 4 метров. Для безопасного и удобного ухода за деревьями. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Благодаря практичной удлинительной вставке аккумуляторный высоторез PSW 18-20 идеально подходит для ухода за высокими деревьями. Оптимизированный угол лезвия 30 ° позволяет удобно резать ветки на высоте до 4 метров, пока вы находитесь в безопасности на земле. Простое натяжение цепи и автоматическая смазка цепи облегчают работу устройства. Прилагаемый плечевой ремень облегчает использование пилы для аккумулятора, даже при длительной работе. Устройство, лезвие, цепь, защита лезвия, плечевой ремень, шестигранный ключ для натяжения цепи и бутылка с маслом входят в комплект поставки. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный высоторез PSW 18-20 Battery: Простое натяжение цепи
Простое натяжение цепи
Винт для натяжения цепи расположен в удобном месте.
Аккумуляторный высоторез PSW 18-20 Battery: Автоматическое смазывание цепи
Автоматическое смазывание цепи
Уменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.
Аккумуляторный высоторез PSW 18-20 Battery: Удлинитель
Удлинитель
Высоторез разбирается на 3 части для удобного хранения.
Практичный плечевой ремень
  • Оптимальное распределение веса исключает чрезмерные нагрузки на мышцы рук и плеч.
Удлинитель
  • Из легкого стеклопластика, для удобного спиливания сучьев на высоте до 4 м.
Стабилизатор
  • Для безопасной и точной распиловки ветвей.
Оптимальный угол наклона шины (30°)
  • Для удобного выполнения работ с земли.
Предохранитель
  • Исключает непреднамеренное включение высотореза.
Масляный бачок со смотровым стеклом
  • Прозрачное смотровое стекло позволяет контролировать уровень масла.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Шина (см) 20
Угол ножа (°) 30
Скорость движения цепи (м/с) 5,5
Шаг цепи 3/8" LP
Толщина приводных звеньев 1.1 mm / 0.043"
Число приводных звеньев 33
Объем масляного бачка (мл) 50
Макс. уровень звуковой мощности (дБ(А)) 95
Уровень вибрации передней рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²) 1,3
Уровень вибрации на задней рукоятке (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²) 1,2
Длина с удлинителем (м) 2,9
Длина без удлинителя (м) 2
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда (мин) (разр.) макс. 80 (2,5 А·ч) / макс. 160 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 15 (2,5 А·ч) / макс. 30 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,7
Вес (с упаковкой) (кг) 5,3
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 2980 x 95 x 187

* Ø веток: 5 см

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Шина
  • Цепь пилы
  • Емкость с маслом
  • Плечевой ремень
  • Шестигранный ключ для натяжения цепи

Оснащение

  • Защитный кожух цепи
  • Автоматическое смазывание цепи
  • Индикатор уровня масла
Аккумуляторный высоторез PSW 18-20 Battery
Аккумуляторный высоторез PSW 18-20 Battery

Видео

Области применения
  • Высокие ветви
  • Спиливание небольших деревьев
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для PSW 18-20 Battery

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
