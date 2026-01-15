Благодаря практичной удлинительной вставке аккумуляторный высоторез PSW 18-20 идеально подходит для ухода за высокими деревьями. Оптимизированный угол лезвия 30 ° позволяет удобно резать ветки на высоте до 4 метров, пока вы находитесь в безопасности на земле. Простое натяжение цепи и автоматическая смазка цепи облегчают работу устройства. Прилагаемый плечевой ремень облегчает использование пилы для аккумулятора, даже при длительной работе. Устройство, лезвие, цепь, защита лезвия, плечевой ремень, шестигранный ключ для натяжения цепи и бутылка с маслом входят в комплект поставки. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.