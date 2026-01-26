Аккумуляторная воздуходувка LBL 2 Battery
Мощная аккумуляторная воздуходувка 18 В от Kärcher достигает максимальной скорости потока воздуха 210 км/ч и отличается впечатляющей эргономичностью, а также превосходной балансировкой. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Аккумуляторная воздуходувка 18 В с хорошей балансировкой эргономично помещается в руке и достигает максимальной скорости потока воздуха 210 км/ч. А съемная плоская насадка со скребком позволяет легко сдувать листья, а также счищать мокрую листву или слежавшуюся грязь. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Особенности и преимущества
Выдувная трубаЭффективное удаление листвы и мусора вокруг дома и в гараже.
Съемная плоская насадкаНасадка для локальной уборки позволяет, например, сдувать листву в кучи.
Наконечник-скребокВлажную листву и примятую грязь можно отделить скребком.
Эргономичная конструкция
- Прекрасно сбалансированная конструкция обеспечивает удобную работу.
Байонетный замок
- Для компактного хранения выдувную трубу можно просто снять.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Поток воздуха (км/ч)
|макс. 210
|Мощность потока воздуха (м³/ч)
|220
|Регулятор скорости вращения
|Головка тримера
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|макс. 400 (2,5 А·ч) / макс. 800 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 22 (2,5 А·ч) / макс. 44 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,053
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|975 x 170 x 305
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Выдувная труба
- Плоская насадка со скребком
Области применения
- Удаление листьев вокруг дома
- Удаление зеленых отходов после обрезки кустов и живой изгороди
- Дорожки вокруг дома
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
