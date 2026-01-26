Садовая аккумуляторная сабельная пила PGS 4-18 прекрасно подходит для срезания сучьев диаметром до 80 мм. Съемная опорная скоба обеспечивает легкую и безопасную работу, предотвращая соскальзывание пилы. Пильные полотна заменяются без применения инструментов. Для легкого выполнения работ на большой высоте (до 3,5 м) может использоваться предлагаемый в качестве опции телескопический удлинитель (не входит в комплект поставки).