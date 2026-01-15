Благодаря высококачественному байпасному лезвию вы можете резать ветви или молодую попросли без применения силы - независимо от того, насколько трудно их достать. И вы можете удалить ветви, которые застряли в дереве с помощью крючка, который также действует как зажим. Срезать ветки еще никогда не было так просто. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.