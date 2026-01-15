Аккумуляторный секатор TLO 18-32 Battery
Обрезайте ветки одним нажатием кнопки: аккумуляторный сучкорез и его высококачественный обходной нож срезают ветви диаметром до 3 см без усилий и усилий.Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Благодаря высококачественному байпасному лезвию вы можете резать ветви или молодую попросли без применения силы - независимо от того, насколько трудно их достать. И вы можете удалить ветви, которые застряли в дереве с помощью крючка, который также действует как зажим. Срезать ветки еще никогда не было так просто. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Особенности и преимущества
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 ВАппарат можно эксплуатировать с любыми аккумуляторами на платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Обводной ножОбеспечивает точную и безопасную обрезку сучьев.
Большой радиус действияПозволяет без проблем срезать сучья, находящиеся на довольно большой высоте.
Крюк
- Крюк используется для вытаскивания отрезанных ветвей, зацепившихся в кроне.
Предохранитель
- Исключает непреднамеренное включение.
Прорезиненная рукоятка
- Гарантирует комфортную продолжительную работу.
Стальное лезвие с тефлоновым покрытием
- Лезвие из высококачественной стали обеспечивает долгий срок службы.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Привод
|Щеточный мотор
|Общая длина (см)
|91
|Усилие резания сухой древесины (см)
|2,8
|Усилие резания свежей древесины (см)
|3
|Усилие резания (Нм)
|250
|Уровень шума (дБ(А))
|80
|Материал лезвия
|Сталь с тефлоновым покрытием
|Толщина лезвия (мм)
|4,8
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда (мин) (разр.)
|макс. 375 (2,5 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 20 (2,5 А·ч) / макс. 40 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,41
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,25
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|911 x 96 x 209
* Ø веток: 3 см
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
Оснащение
- Рукоятка: жесткий, однополюсный
- Тип режущего лезвия: байпас
- Крюк для веток
