Аккумуляторный секатор Kärcher легко справляется с сучками диаметром до 2,5 см. Этот инструмент значительно упрощает уход за деревьями и кустарниками благодаря мощному обводному ножу, который позволяет аккуратно и без усилий вырезать ветви. Такая осторожная обрезка способствует здоровому росту растений. Дополнительное удобство при работе над головой обеспечивает опциональный телескопический удлинитель, позволяющий обрезать ветви на высоте до 3,5 м.