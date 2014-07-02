BRC 30/15 C гарантирует простую и эффективную глубокую чистку ковров в один проход. Устройство разработано таким образом, чтобы быть исключительно простым в использовании, обеспечивая при этом превосходные результаты глубокой очистки, используя метод спрей-экстракции с двигающейся щеткой и высокую мощность всасывания. BRC 30/15C глубоко очищает ковры за один проход и позволяет им высохнуть очень быстро