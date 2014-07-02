Аппарат сверхвысокого давления HD 13/35 Ge Cage

Аппарат сверхвысокого давления HD 13/35 Ge Cage развивает давление до 350 бар для удаления даже наиболее стойкой грязи. Прочная рамная конструкция обеспечивает всестороннюю защиту. С тележкой для легкой транспортировки.

HD 13/35 Ge Cage это компактный аппарат для чистки сверхвысоким давлением начального уровня. Максимум возможностей для решения сложных задач очистки. Надежный и экономичный двигатель внутреннего сгорания гарантирует полную автономность. Удобен в работе: встроенные держатели струйной трубки и шланга обеспечивают быструю доступность аксессуаров. Аксессуары и инструменты хранятся в защищенном отсеке. Счетчик часов эксплуатации всегда показывает точное время работы насоса. Принцип тележки позволяет легко транспортировать устройство даже в труднодоступные области. Надежный и долговечный высокопроизводительный насос с кривошипно-шатунным механизмом. В качестве опции доступно устройство, останавливающее работу при недостатке воды.

Особенности и преимущества
Промышленный пистолет
  • Прочный и надежный: новый пистолет разработан специально для работы в тяжелых условиях
Стационарный и мобильный варианты
  • Скорость автоматически снижается в режиме ожидания. Это позволяет економить энергию и не перенагружать мотор
Высокая мобильность
Независимость
Спецификации

Технические характеристики

Рабочее давление (бар/МПа) 100 - макс. 350 / 10 - 35
Производительность (л/ч) 500 - 1300
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Топливо Бензин
Производитель двигателя Honda
Тип двигателя GX 690
Мощность двигателя (кВт) 16
Тип насоса Коленчатый насос максимальной производительности Kärcher.
Масса (без принадлежностей) (кг) 122
Вес (с аксессуарами) (кг) 150
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 930 x 800 x 920

Комплектация

  • Пистолет: Промышленный пистолет
  • Струйная трубка из нержавеющей стали: 700 мм
  • Плоское сопло

Оснащение

  • Электрический стартер
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Тип шланга высокого давления: Для работы в тяжелых условиях
  • Предохранительный клапан
  • Счетчик наработки
