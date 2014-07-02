Новый гранулятор сухого льда IB 15/120 - мощная, надежная и очень надежная модель. Продуманные до деталей решения, такие как отсек для сопел, устройство для опорожнения контейнера, хомуты и т.д., улучшают общее впечатление, увеличивают уровень комфорта в управлении аппаратом и, в конце концов, сделают работу более приятной. К техническим нововведениям можно отнести улучшенную систему потока воздуха в системе, новые шланги, пистолет и насадки. Результат: значительное повышение производительности. Несмотря на свои размеры, IB 15/120 очень мобильный и его легко может транспортироваться одним человеком как на ровной поверхности, так и, например, по ступенькам.