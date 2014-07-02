Аппарат для чистки сухим льдом IB 7/40 Advanced
Струйная обработка гранулами сухого льда – идеальный метод для бережной очистки чувствительных поверхностей. Компактный аппарат IB 7/40, рассчитанный на подключение к обычным производственным пневмосетям, обеспечивает превосходную очистку уже при давлении сжатого воздуха 2 бар.
Система очистки высокого давления IB 7/40 Advanced. Оригинальная технология очистки сухим льдом от Kärcher предлагает бережное и тщательное очищение транспортных средств, поверхностей и машин. Процесс очистки происходит следующим образом: маленькие гранулы, изготовленные из замороженного углекислого газа, ускоряются с помощью потока сжатого воздуха. Поверхность очищаемой поверхности сильно охлаждается гранулами. Эффект очистки сухим льдом основан на кинетической энергии гранул, грязь становится хрупкой и улетает, а гранулы просто испаряются. Гранулы сухого льда достаточно мягкие, поэтому не повреждают поверхность. Как и любые другие процессы струйной обработки, очистка сухим льдом подходит для удаления стойких загрязнений, остальные поверхности следует очищать, например, аппаратами высокого давления или другими устройствами. В отличие от песка, воды или паровых струй, от сухого льда не остается никаких следов. Вам нужно только удалить отдельные частицы грязи с помощью, например, пылесоса. Пользоваться аппаратом после очистки можно сразу, поскольку углекислый газ как в замороженном, так и в газообразном состоянии очень плохо проводит электричество.
Особенности и преимущества
Очистить дисплейДисплей позволяет считывать установленные параметры. Большие кнопки и электронное управление облегчают пользование аппаратом.
Автоматическае выгрузки остатков сухого льдаПосле завершения работы бункер опустошается одним нажатием кнопки. Это исключает замерзание аппарата.
Интегрированный масло-и водоотделительОтсутствие обледенения устройства.
Барабан с заземляющим тросом
- Легко заземлить на взрывоопасных объектах.
- Защищает от искрения между пользователем и объектом.
- Удобство распыления.
Эффективный воздушный поток в устройстве
- Сухой лед транспортируется от устройства к соплу без повреждений.
- Максимальная эффективность очистки.
Непревзойденная мобильность
- Устройство отлично сбалансировано, что позволяет ему легко маневрировать даже на неровных поверхностях.
- Ручки на передней и задней панели устройства позволяют легко переносить аппарат по лестнице.
Контейнер для сухого льда GRP
- Оптимальная изоляция сухого льда.
- Без конденсата
- Машина не замерзает.
Современный держатель пистолета
- Пистолет надежно хранится.
- Идеальное положение (например, для удаления сопла).
Встроенный отсек для хранения сопел и инструментов
- Все всегда под рукой - непосредственно на аппарате.
Спецификации
Технические характеристики
|Потребляемая мощность (кВт)
|0,6
|Каркас/рама
|Нержавеющая сталь (1.4301)
|Длина кабеля (м)
|7
|Давление воздуха (бар/МПа)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Качество воздуха
|Сухой, без примесей масла
|Поток воздуха (м³/мин)
|0,5 - 3,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|99
|Загрузка сухого льда (кг)
|15
|Гранулы сухого льда (диаметр) (мм)
|3
|Расход сухого льда (кг/ч)
|15 - 50
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|78
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|81,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|768 x 510 x 1096
Комплектация
- Силиконовая мазь для сопел
- Плоское сопло
- Гаечный ключ (для замены сопел): 2 шт.
- Шланг с электрической подводкой и быстродействующей муфтой
- Пистолет (эргономичный и безопасный, с переключателем подачи воздуха и льда или только воздуха)
- Сумка для инструментов
Оснащение
- Выход сухого льда регулируется непосредственно на продувочном пистолете
- Давление воздуха регулируется непосредственно на пистолете
- Переключитесь в режим "только воздух" или "лед и воздух"
- Электронное управление
- С интегрированным устройством перемотки провода заземления
- Сепаратор для отделения воды и масла
Видео
Области применения
- Очистка литейных форм и литейной оснастки.
- Снятие заусенцев с пластмассовых деталей.
- Очистка ковочных инструментов
- Очистка разливочных установок для бутылок и смесительных установок
- Очистка конвейера, транспорта и систем обработки
- Очистка печей
- Очистка печатных машин и их окружения
- Очистка деревообрабатывающих машин
- Очистка генераторов, турбин, распределительных шкафов и теплообменников