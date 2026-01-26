SG 4/4 – компактный и надежный пароочиститель, обеспечивающий высокую производительность очистки благодаря мощной подаче пара (4 бар) и подтвержденную соответствующим сертификатом эффективную дезинфицирующую обработку поверхностей*. Плавная регулировка подачи пара и его насыщения водой (функция VapoHydro) позволяет адаптировать аппарат к решению любых задач чистки, а система с 2 резервуарами – доливать воду в любое время для продолжительной непрерывной работы. Аппарат, оснащенный встроенным указателем температуры, работает без применения чистящих средств и обладает универсальными возможностями. Обширная комплектация включает, в частности, 2 насадки для пола (для абразивной и гигиенической очистки). Аппарат оснащен отсеком для принадлежностей и держателями для кабеля и удлинительных трубок, позволяющими удобно хранить его с экономией места. (* Сертификат согласно стандарту EN 16615; напольное покрытие: ПВХ; аппарат: SG 4/4 (насадка для пола, 30 см/с, макс. давление пара, мин. VapoHydro); тестовая бактерия: Enterococcus hirae ATCC 10541; тестовые вирусы: MVA, норовирус Murine, аденовирус.)