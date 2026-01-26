Подметальная машина KM 120/250 R D Classic
KM 120/250 R D Classic - это машина начального уровня промышленных подметальных машин. Надежная, экономичная, мощная машина, оснащена гидравлическим приводом и дизельным двигателем.
Наша мощная промышленная подметальная машина KM 120/250 R D Classic отлично показывает себя на сложных поверхностях. Прочная конструкция, большой контейнер для сбора мусора и долговечный карманный фильтр с полуавтоматической системой очистки делают эту модель идеальным выбором для работы в тяжелых эксплуатационных нагрузках и на объектах с большим количеством мелкой пыли, например, в строительной отрасли, в металлообрабатывающей промышленности или в литейных цехах. Дизельный двигатель, гидравлический привод и основательная система подметания являются отличным решением для уборки наружных территорий, а также впечатляет простотой эксплуатации и простотой в обслуживании. Благодаря интегрированной системе Flexible Footprint, щетки прекрасно адаптируются к неровностям поверхности и обеспечивают не просто отличный результат уборки крупного мусора, но и снижают пылеобразование в процессе подметания мелкой пыли. И последнее, но не менее важное - гидравлическая выгрузка контейнера обеспечивает удобную утилизацию собранного мусора.
Особенности и преимущества
Прочная конструкция для безопасной работыВозможность эксплуатации в экстремальных условиях. Длительный срок службы всех компонентов аппарата. Входящий в стандартную комплектацию проблесковый маячок повышает безопасность для оператора и окружающих.
Карманный фильтр большой площади с вибрационным двигателемБольшая площадь поверхности фильтра гарантирует работу без распространения пыли. Устройство виброочистки, приводимое в действие электродвигателем, обеспечивает эффективную очистку фильтра. Машина подходит для сбора очень больших объемов пыли.
Простая эксплуатация, техническое обслуживание и ремонтМашина имеет простую конструкцию, в которой использованы надежные, испытанные компоненты. Удобный доступ к моторному отсеку позволяет быстро и легко выполнять работы по техническому и сервисному обслуживанию. Замена цилиндрической щетки и карманного фильтра производится без применения инструментов.
Принцип сметания
- Гарантирует хорошие результаты уборки даже при сборе мелкого мусора.
- Исключает проблемы со сбором крупного мусора.
- Отличается низким пылеобразованием.
Гибкая система следов
- Отличный результат подметания.
- Низкий износ щетки
- Оптимальная адаптация щеток к различным поверхностям.
Гидравлическое опорожнение высокого контейнера
- Простое и быстрое опустошения мусора.
- Удобное опрокидывание до 1.42 метра.
Гидравлический задний привод и крепкие резиновые шины
- Высокая мобильность и простота управления также в ограниченном пространстве.
- Позволяет безопасно проходить рядом с заостренными объектами из металла или стекла.
- Крепкие резиновые шины исключают проколы и спуск колеса.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Дизель
|Привод ходовой части
|Четырехтактный двигатель
|Производитель двигателя
|Yanmar
|Мощность привода (кВт)
|15,8
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|10800
|Рабочая ширина (мм)
|900
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|1200
|Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм)
|1500
|Бункер (л)
|250
|Преодолеваемый подъем (%)
|18
|Рабочая скорость (км/ч)
|9
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|6
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|883
|Масса рабочая (кг)
|800
|Вес (с упаковкой) (кг)
|883
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|2082 x 1250 x 1450
Комплектация
- Карманный фильтр
- Колеса (твердый каучук)
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Плавающая цилиндрическая щетка
- Рулевой механизм с усилителем
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Принцип сметания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Гидравлическая разгрузка бункера
- Применение на открытом воздухе
- Счетчик наработки
- Функция подметания (можно отключить)
- Автоматическое отклонение боковой щетки
Видео
Области применения
- Идеальна для строительных компаний, металлургии и металлообрабатывающей промышленности
- Идеальное решение для очистки производственных цехов, складов, логистических центров и предприятий тяжелой промышленности.
- Также может применяться для уборки открытых площадок, складов, погрузочных зон и стройплощадок