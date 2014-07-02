Подметальная машина KM 150/500 R D

Дизельная, с гидравлическим тяговым приводом промышленная уборочная машина KM 150/500 R D с тремя колесами заднего рулевого управления. Для решения трудных задач в строительстве, металлургии, литейном и других производствах с большим количеством отходов. Эта машина легко очистит заводскую территорию как от пыли, так и от производственных отходов.

KM 150/500 R D - промышленная уборочная машина с низким потреблением дизельного топлива впечатляет отличной производительностью. Эта надежная машина подходит для экстремальных рабочих мест, например, на строительстве, в металлообрабатывающей промышленности или в литейных цехах, а также в других областях с большим количеством производственных отходов. Крупный мусор надежно собирается пылесосом. Основная цилиндрическая щетка автоматически подстраивается под неровности поверхности, а инновационная система подметания снижает износ до минимума. Основные щетки легко можно заменить без дополнительных инструментов. Контейнер для отходов автоматически закрывается при транспортировке. Два горизонтально установленных плоский складчатых фильтра обеспечивают уборку без распространения пыли. Эффективнаяочистка фильтра механизмом с двумя скребками. Фильтры легко заменяются без дополнительных инструментов. Легкий доступ к электродвигателю. Режим работы легко выбирается благодаря простая концепции управления (система EASY).

Особенности и преимущества
Эффективная система фильтрации
Плоский складчатый фильтр площадью 7 м². Эффективная очистка двойным скребком. Для уборки без пыли.
Удобное рабочее пространство
Все элементы управления четко расположены и находятся в пределах легкой досягаемости. Все дисплеи в поле зрения. Дополнительно: кабины с обогревом или кондиционером.
Простая эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
Очень простая технология с проверенными компонентами: полностью гидравлический привод, электрический, а не электронный. Легкий доступ к моторному отсеку для быстрого и легкого обслуживания. Главный подметальный валик и плоский складчатый фильтр можно заменить без инструментов.
Дизельный режим
  • Большие интервалы работы.
  • Мощная моторизация
Дополнительное четырехколесное шасси
  • Улучшает сцепление на скользкой и неровной поверхности.
  • Повышает комфорт и безопасность езды.
  • Идеально подходит для использования на чувствительных поверхностях благодаря низкому поверхностному давлению.
Гидравлическое опорожнение высокого контейнера
  • Опорожнение отходов безопасно и легко.
  • Система с высокой разгрузкой до 1,52 м.
Принцип сметания
  • Хороший прием мелких и крупных отходов.
  • Низкое рассеивание пыли.
Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных комплектов.
  • Легко адаптируется к индивидуальным требованиям очистки.
  • Впечатляющее оснащение (например, комфортная кабина, кондиционер, отопление).
  • Вторая и третья боковые щетки доступны по запросу.
Полностью гидравлический тяговый привод и привод основного подметального ролика/боковой щетки
  • Очень низкие эксплуатационные расходы.
  • Нет износа.
  • Очень долговечный.
Циклонный предварительный фильтр
  • Увеличенный срок службы фильтра двигателя.
  • Увеличенные интервалы обслуживания.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Дизель
Привод ходовой части Четырехтактный двигатель
Производитель двигателя Yanmar
Мощность привода (кВт) 18,6
Макс. производительность по площади (м²/ч) 18000
Рабочая ширина (мм) 1200
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 1500
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм) 1800
Бункер (л) 500
Преодолеваемый подъем (%) 18
Рабочая скорость (км/ч) 12
Площадь поверхности фильтра (м²) 7
Вес (с аксессуарами) (кг) 1440
Масса рабочая (кг) 1440
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 2442 x 1570 x 1640

Комплектация

  • Колеса с пневматическими шинами

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Регулируемая цилиндрическая щетка
  • Рулевой механизм с усилителем
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Принцип сметания
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Система всасывания
  • Гидравлическая разгрузка бункера
  • Применение на открытом воздухе
  • Счетчик наработки
  • Функция подметания (можно отключить)
  • Автоматическое отклонение боковой щетки
Подметальная машина KM 150/500 R D

Области применения
  • Для промышленности (литейные заводы, цементные заводы), логистики и складов, автостоянок и многоэтажных автостоянок, строительства, аэропортов и портов
