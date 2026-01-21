Другие решения по очистке полов
В данной категории можно просмотреть ассортимент однодисковых машин, машин для уборки эскалаторов и траволаторов, а также компактное решение для очистки ступеней.
Однодисковые поломойные машины
Для уборки как твердых, так и текстильных напольных покрытий: в программе Керхер найдутся однодисковые уборочные машины для решения любых задач – как универсальные, так и специального назначения.
Аппараты для очистки ступеней и эскалаторов
Быстро и до блеска: Керхер предлагает высокоэффективные аппараты для чистки эскалаторов, травалаторов, лестниц и подоконников.