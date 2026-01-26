Поломоечная машина BD 30/4 C Bp Pack
Манёвренная, ультра компактная, весом всего 20 кг – аккумуляторная поломоечная машина BD 30/4 C Bp Pack для быстрой уборки площадей до 300м².
Аккумуляторная (а соответственно без длинных запутывающихся под ногами кабелей) BD 30/4 C Bp Pack – это ультра компактная поломоечная машина. Показывает впечатляющие результаты на небольших площадях до 300м². Натуральный или искусственный камень, наливной пол из эпоксидной смолы, линолеум или ПВХ – уборка становится гораздо более быстрой и значительно более тщательной (по сравнению со стандартной уборкой вручную). Благодаря поворотной всасывающей балке, при необходимости машина может собирать воду и при движении на себя, а также и при любых других поворотах и манёврах. Хорошо продуманная и простая концепция управления с цветовой маркировкой элементов управления. На панели видно, заряжена ли литий ионная батарея и при необходимости ее можно легко и быстро подзарядить. Кроме того, машина очень легкая – весит всего около 20 килограммов, что значительно облегчает ее использование на разныхэтажах, даже тогда, когда в помещении нет лифта.
Особенности и преимущества
Мощный литий-ионный аккумулятор, в комплектеПолностью необслуживаемая и с батареей со сроком службы в несколько раз выше, чем у обычных батарей. Возможна частичная и промежуточная зарядка батареи
Компактные размерыМинимум пространства для хранения Возможна транспортировка в пассажирских машинах
Изогнутая всасывающая балкаНадежное всасывание воды, даже при крутых поворотах При необходимости возможен сбор воды в обратном направлении Мягкие маслостойкие полиуретановые резинки, в комплекте
Компактное выносное зарядное устройство, в комплекте
- Удобное хранение
- Можно заряжать от любой розетки
- Обеспечивает короткое время заряда.
Высококачественные компоненты и материалы
- Ходовая часть изготовлена из высококачественного алюминия
- Надежная и долговечная
Экономичный режим eco!efficiency
- Сокращает расход воды и время работы батареи
- Сокращение времени простоев и снижения расхода моющего средства.
- Снижение уровня шума.
Невероятно компактный, легкоуправляемая и маневренный
- Эффективная уборка узких и густомеблированных площадей
- Регулируемая ручка дает возможность подойти к стене под углом 90 °
Легкая (20 кг)
- Упрощенная транспортировка
- Нет необходимости в транспортировке на лифте
- Легко загружается в машину даже одним человеком
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|280
|Ширина всасывающей балки (мм)
|325
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|4 / 4
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|900
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|600
|Батарея (В/Ач)
|36,5 / 5,2
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 1
|Время заряда батареи (ч)
|3
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|150
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|20 / 10
|Расход воды (л/мин)
|1
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|макс. 70
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 240
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|19,8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|555 x 375 x 1050
Комплектация
- Дисковая щетка: 1 шт.
- Батарея
- Зарядное устройство
- Колеса для транспортировки
- Всасывающая балка, изогнутая
Оснащение
- Система 2 резервуаров
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.