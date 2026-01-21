Манёвренная, простая в обслуживании поломойно-всасывающая машина BD 38/12 C - профессиональный и эффективный аппарат для очистки небольших и загромождённых площадей. Машина оснащена дисковой щёткой диаметром 38 см. Новый литий-ионный аккумулятор имеет более длительный срок эксплуатации - втрое дольше, чем свинцовые батареи. Аккумуляторы необслуживаемые и быстрозарядные. В рабочем режиме eco!efficiency снижается энергопотребление, что повышает продолжительность работы машины и понижает уровень шума на 40%. Аппарат BD 38/12 C на 35% легче остальных представителей своего класса, это упрощает его перемещение по лестницам и облегчает транспортировку.