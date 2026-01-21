Поломоечная машина BD 38/12 C Bp Pack
Легкая, тихая и манёвренная дисковая поломойно-всасывающая машина BD 38/12 C оснащена быстрозарядными высоко производительными литий-ионными аккумуляторами, предусмотрен рабочий режим eco!efficiency.
Манёвренная, простая в обслуживании поломойно-всасывающая машина BD 38/12 C - профессиональный и эффективный аппарат для очистки небольших и загромождённых площадей. Машина оснащена дисковой щёткой диаметром 38 см. Новый литий-ионный аккумулятор имеет более длительный срок эксплуатации - втрое дольше, чем свинцовые батареи. Аккумуляторы необслуживаемые и быстрозарядные. В рабочем режиме eco!efficiency снижается энергопотребление, что повышает продолжительность работы машины и понижает уровень шума на 40%. Аппарат BD 38/12 C на 35% легче остальных представителей своего класса, это упрощает его перемещение по лестницам и облегчает транспортировку.
Особенности и преимущества
Высоко производительный литий-ионный аккумулятор
- Совсем не требует обслуживания при сроке эксплуатации втрое выше, чем у обычных батарей
- Полная зарядка занимает 3 часа, половинная зарядка – 1 час. Промежуточные зарядки возможны в любое время.
- Батарея допускает промежуточную или частичную зарядку
Высокопроизводительное встроенное зарядное устройство в комплекте
- Зарядное устройство встроено в аппарат, что позволяет заряжать его в любое время.
- Полностью заряжается за 3 часа или частично - за 1 час (промежуточные зарядки возможны в любое время)
- Зарядное устройство автоматически отключается. Не разряжается в режиме ожидания.
Очень легкая конструкция
- На 35 % легче сопоставимых машин.
- Легко переносить по ступеням, лестницам, чeрез пороги.
- Манёвренна и облегчена для перевозки в транспорте
Надёжная дисковая технология
- Отличный результат уборки гладких поверхностей
- Подходит для работы со щётками и с падами
- Щётка входит в стандартный комплект поставки
Всасывающая планка сразу за щёткой
- Оптимальное всасывание - даже на поворотах
- Простое поднятие ножной педалью
Компактные размеры
- Отъезжать от стены можно под углом 90°
- Без повреждений убирает под стенами
- Простота использования
Складная рулевая штанга
- Компактное хранение.
- Может транспортироваться в небольших транспортных средствах.
Регулируемая по высоте рулевая штанга
- Эргономично настраивается под рост оператора
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|380
|Ширина всасывающей балки (мм)
|480
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|12 / 12
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|1520
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1140
|Тип батареи
|Литий-ион
|Батарея (В/Ач)
|25,2 / 21
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 1,5
|Время заряда батареи (ч)
|прим. 2,7
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|25 - 30 / 16 - 20
|Ширина разворота (мм)
|1050
|Расход воды (л/мин)
|1
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|65
|Потребляемая мощность (Вт)
|500
|Цвет
|антрацит
|Полная нормативная масса (кг)
|48
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|36
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|995 x 495 x 1090
Комплектация
- Дисковая щетка: 1 шт.
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки
- Колеса для транспортировки
- Всасывающая балка, изогнутая
Оснащение
- Система 2 резервуаров
Принадлежности
Чистящее средство
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.