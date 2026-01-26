Данная машина может с легкостью заменить моп, при этом она демонстрирует отличные результаты уборки, быстрое высыхание полов, высокий уровень гигиены, сбор крупной грязи и повышенный комфорт. Более того, благодаря функции предварительного подметания машина собирает мелкий мусор и моет пол за один шаг. Таким образом, убирать пол пылесосом перед мытьем больше не нужно! Эта поломойная машина работает от высокопроизводительной литий-ионной батареи 18 В на платформе Kärcher Battery Universe. При использовании BR 30/1 C Bp с дезинфицирующим средством RM 732 можно одновременно мыть пол и проводить полноценную дезинфекцию. Машина предназначена для поддерживающей и точечной уборки небольших площадей, таких как гостиничные номера, рестораны, круглосуточные магазины, кафе, школы, медицинские и стоматологические кабинеты, зоны общественного питания и т. д.