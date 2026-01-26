Поломоечная машина BR 30/1 C Bp Pack 18В/2,5 Ач

BR 30/1 C Bp – это новая компактная аккумуляторная поломойная машина для высокогигиеничной уборки всех типов напольных покрытий небольших площадей (рекомендуется для зон площадью до 200 м²).

Данная машина может с легкостью заменить моп, при этом она демонстрирует отличные результаты уборки, быстрое высыхание полов, высокий уровень гигиены, сбор крупной грязи и повышенный комфорт. Более того, благодаря функции предварительного подметания машина собирает мелкий мусор и моет пол за один шаг. Таким образом, убирать пол пылесосом перед мытьем больше не нужно! Эта поломойная машина работает от высокопроизводительной литий-ионной батареи 18 В на платформе Kärcher Battery Universe. При использовании BR 30/1 C Bp с дезинфицирующим средством RM 732 можно одновременно мыть пол и проводить полноценную дезинфекцию. Машина предназначена для поддерживающей и точечной уборки небольших площадей, таких как гостиничные номера, рестораны, круглосуточные магазины, кафе, школы, медицинские и стоматологические кабинеты, зоны общественного питания и т. д.

Особенности и преимущества
Отличные результаты уборки
Результаты до 20% лучше, чем при ручной уборке пола. Тщательный сбор грязной воды, чистящих средств, мелкого мусора и волос. Повышает качество уборки и уровень гигиены.
Быстрое время высыхания
Время высыхания до 60% быстрее, чем при ручной уборке пола. Короткое время высыхания снижает риск скольжения на влажных полах. Более короткое время уборки обеспечивает высокую производительность и низкие затраты.
Высокий уровень гигиены
Тщательный сбор грязной воды, чистящих средств, мелкого мусора и волос. Гигиеничный процесс уборки для повышения безопасности работы. Снижение риска перекрестного заражения и передачи патогенов.
Парковочное положение с парковочными опорами
  • Мокрые ролики не контактируют с полом в парковочном положении.
  • Быстросохнущие ролики.
Литий-ионный сменный аккумулятор
  • Совместимость с аппаратами 18 В на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Universe.
  • Длительный срок службы и время работы, короткое время зарядки, возможность промежуточной подзарядки.
  • Производительность до 25% выше по сравнению с сетевыми машинами.
Встроенная функция предварительного подметания с возможностью сбора волос
  • Исключает необходимость использования пылесоса.
  • Сокращает время уборки до 50%.
  • Снижает общие эксплуатационные расходы и затраты на уборку до 50%.
Компактная и прочная конструкция
  • Высококачественные и прочные компоненты из металла.
  • Для высокой производительности и низких затрат на обслуживание.
Подходит для дезинфекции полов с помощью дезинфицирующего средства RM 732
  • Снижает и даже предотвращает передачу патогенов, включая SARS-CoV-2.
  • Обеспечивает гигиенически чистую среду.
  • Высокие стандарты гигиены на рабочем месте сокращают количество дней, на протяжении которых сотрудник отсутствует из-за болезней.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Тип привода Батарея
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 300
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 1 / 0,7
Теор. производительность по площади (м²/ч) 200
Тип аккумулятора Съемный литий-ионный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 2,5
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) макс. 150 (2,5 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 45
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 44 / 70
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 500 - 650
Давление прижима щетки (г/см²) 40
Расход воды (мл/мин) 30
Уровень звукового давления (дБ(А)) макс. 55
Потребляемая мощность (Вт) 70
Полная нормативная масса (кг) 11
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,1
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 340 x 305 x 1200

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
  • Вращающаяся щетка: 1 шт.

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
Видео

Области применения
  • Идеальное решение для офисов, медицинских кабинетов, приемных, отелей и ресторанов
  • Для уборки полов в столовых, школах и больницах
  • Идеально подходит для уборки офисных и административных зданий, магазинов, гостиниц, школ, столовых, поликлиник или больниц
