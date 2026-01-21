Благодаря вертикальному дизайну, поломоечная машина BR 30/4 C такая же маневренная, как и вертикальный пылесос. Контактное давление устройства в 10 раз больше, чем у швабры. Данные приведены для щетки, которая вращается со скоростью 1500 об/мин. Машина сушит и впереди себя, и сзади одновременно. Для удаления стойких загрязнений всасывающая балка может быть поднята при помощи ножной педали. При этом чистящее средство может реагировать дольше.