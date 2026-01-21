Поломоечная машина BR 30/4 C

BR 30/4 C - очень компактная и легкая (11 кг) поломоечная машина. Инновационная и эффективная альтернатива ручной чистке твердых поверхностей площадью от 20 до 200 м². Поверхность после чистки немедленно высушивается. Это предотвращает от образования следов. Идеально подходит для уборки небольших магазинов, ресторанов, заправочных станций, супермаркетов, медицинских кабинетов, отелей и закусочных. Эту модель также можно использовать в дополнение к большим поломоечным машинам для решения специальных задач.

Благодаря вертикальному дизайну, поломоечная машина BR 30/4 C такая же маневренная, как и вертикальный пылесос. Контактное давление устройства в 10 раз больше, чем у швабры. Данные приведены для щетки, которая вращается со скоростью 1500 об/мин. Машина сушит и впереди себя, и сзади одновременно. Для удаления стойких загрязнений всасывающая балка может быть поднята при помощи ножной педали. При этом чистящее средство может реагировать дольше.

Особенности и преимущества
Высокоскоростная роликовая щетка
  • Давление прижима щетки в десять раз выше, чем при ручной чистке.
  • Цилиндрическая щетка тщательно очищает даже структурированные напольные покрытия и швы.
  • Цилиндрическая щетка автоматически направляет машину вперед, что облегчает ее движение.
Пол сразу сухой после уборки
  • Мягкие всасывающие полосы удаляют влагу – при движении вперед и назад.
  • Пол сразу сухой после очистки
  • Для более интенсивной уборки можно отключить всасывание.
Можно отключить всасывание
  • Удобная ножная педаль
  • Для тщательной очистки - можно сначала наносить чистящее средство, а затем пользоваться поломоечной машиной
Съемные баки
  • Бак для чистой воды можно снять с аппарата, его удобно наполнять
  • Бак для грязной воды можно снять с аппарата и легко очистить
  • Баки для воды можно снимать как вместе, так и отдельно. Имеют ручки для удобства
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Питание от сети
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 300
Ширина всасывающей балки (мм) 300
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 4 / 4
Теор. производительность по площади (м²/ч) 200
Практ. производительность по площади (м²/ч) 150
Частота вращения щетки (об/мин) 1450
Давление прижима щетки (г/см²) 100
Расход воды (л/мин) 0,3
Уровень звукового давления (дБ(А)) макс. 72
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Потребляемая мощность (Вт) 820
Цвет антрацит
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 495 x 340 x 1145

Комплектация

  • Вращающаяся щетка: 1 шт.
  • Роликовая щетка из микроволокна: 1 шт.
  • Колеса для транспортировки
  • 2 всасывающие балки, прямые: 1 шт.

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
  • Питание от сети
Поломоечная машина BR 30/4 C
Поломоечная машина BR 30/4 C

Видео

Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для BR 30/4 C

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.