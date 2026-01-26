Как ручная уборка, только намного лучше: наша аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C Bp Pack – это эффективная альтернатива ручной уборке твердых напольных покрытий площадью до 200 м². Машина имеет компактные размеры, малый вес (14 кг) и долговечную литий-ионную батарею (время работы на одном заряде составляет 30 минут). Давление прижима, которое в десять раз больше, по сравнению с обычным мопом, а также высокая скорость вращения цилиндрической щетки (приблизительно 1500 оборотов в минуту), обеспечивают значительно лучшие результаты уборки. Всасывание возможно как при движении вперед, так и назад. При удалении стойких загрязнений всасывающие балки могут быть подняты для продления времени воздействия моющего раствора и обеспечения уборки двухшаговым методом. Как результат, чистые и сухие, следовательно нескользкие полы. Мобильная и беспроводная машина идеально подходит для уборки полов в небольших бутиках, ресторанах, кафе, автозаправочных станциях, отелях, санитарных зонах, кухнях, а также может служить хорошим дополнением к уже имеющимся большим поломойным машинам.