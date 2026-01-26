Компактная поломойно-всасывающая машина BR 35/12 C Bp Pack сочетает в себе - легкую машину, с надежной литий-ионной батареей и уникальной технологией поворота щеточной головки с роликовой щеткой (KART). Машина незаменима для влажной уборки твердых и эластичных напольных покрытий на объектах коммерческой недвижимости площадью до 1500 кв. м. Технология управление поворота щеточной головки в обе стороны обеспечивает комфортную уборку вдоль стен и в углах, а также возможность уборки при движении назад. Рулевая штанга регулируется по высоте. Данная машина эффективно сочетает функции влажной уборки и подметания. Щетка может быть заменена в кратчайшее время без использования дополнительных инструментов. Алюминиевая балка гарантирует надежность и высокую силу всасывания, благодаря чему машина не оставляет никаких разводов и остатков влаги независимо от направления движения. Литий-ионная батареябыстро заряжается, не требует никакого обслуживания и по сроку службы в 3 раза дольше обычных батарей. Батарея допускает любую промежуточную или частичную зарядку. Режим eco!efficiency обеспечивает машине увеличение времени работы до 40% и оптимален для уборки в местах с имеющих ограничение по уровню шума.