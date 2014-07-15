Поломоечная машина BR 40/10 C

Представляем модель BR 40/10 – преемника BR 400, самую экономичную машину в своем классе. Эта компактная и мощная машина имеет рабочую ширину 400 мм и бак объемом 10 л. Версия Advance оборудована дополнительными ходовыми колесами и щеткой с регулируемым нажимом.

Эта компактная и адаптивная моечная машина может быть использована в разных целях. Возможна уборка с низким уровнем шума в обоих направлениях. Особенностями устройства являются откидная нажимная ручка и легкосъемные резервуары, которые можно без проблем носить при помощи эргономичных ручек. Резервуары можно наполнять даже в низких раковинах. Щетки и всасывающие балки могут быть заменены в течение нескольких секунд без каких-либо инструментов.

Особенности и преимущества
Быстрый и мощный
  • Две роликовые щетки с большой скоростью вращения и силой прижима к поверхности
  • Две стяжки забирают остатки воды при ходе как вперед, так и назад
  • Пол сразу становится сухим.
Очищает и в труднодоступных местах
  • Возможность очистки под мебелью
  • Ручка может складываться в обе стороны
  • Сменный бак - для низких предметов
Надежность
  • Стяжки и щетки легко заменяются без применения инструментов
  • Распределители воды легко снимаются и моются
  • Легкий доступ ко всем электрическим компонентам
Эргономичная рукоятка
  • Для простоты в использовании
  • С интегрированными системами контроля подачи воды и вращения щетки
  • Идеален для транспортировки и хранения
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Питание от сети
Рабочая ширина щеток (мм) 400
Ширина всасывающей балки (мм) 400
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 10 / 10
Теор. производительность по площади (м²/ч) 400
Практ. производительность по площади (м²/ч) 300
Частота вращения щетки (об/мин) 1100
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 100 - 200 / 20 - 30
Расход воды (л/мин) 1
Уровень звукового давления (дБ(А)) макс. 75
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50
Потребляемая мощность (Вт) макс. 2300
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 35,5
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 520 x 470 x 1150

Комплектация

  • Вращающаяся щетка: 2 шт.
  • Колеса для транспортировки
  • 2 всасывающие балки, прямые: 1 шт.

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
  • Питание от сети
  • Изменяемое давление прижима
