Поломоечная машина BD 50/50 C Classic оснащена всеми необходимыми функциями и при этом содержит минимум электроники, это позволило значительно снизить ее стоимость. Может быть укомплектована быстрозарядными батареями на 90 Ач или 120 Ач, что в свою очередь позволяет значительно расширить возможности и сферы применения машины.