Поломоечная машина B 150 R DOSE (ролик.)
B 150 R – поломойно-всасывающая машина с сиденьем водителя в варианте с роликовой щеточной головой, прекрасно подходящая для уборки площадей средних размеров (от 2500 до 6000 м²). Благодаря роликовому щёточному узлу машина идеально подходит для уборки структурированных полов, а также, может выполнять функцией предварительного подметания. Машина конфигурируется в зависимости от пожеланий и потребностей клиента – оборудуется различными щёточными узлами, всасывающими балками и аккумуляторами, что позволяет подобрать машину необходимую именно Вам.
B 150 R – поломойно-всасывающая машина с сиденьем водителя, прекрасно подходящая для уборки площадей средних размеров (от 2500 до 6000 м²). Компактность и превосходная обзорность обеспечивают эффективную уборку в помещениях. Система умных ключей KIK и цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины, а также защищает от ошибочных действий оператора. Щёточная голова и всасывающая балка автоматически опускаются с началом движения и поднимаются при движении назад. Панель управления с большим трёхцветным дисплеем позволяет просто и наглядно понятно осуществлять все необходимые рабочие настройки машины. Режим eco!efficiency позволяет уменьшить расход энергии и увеличить время работа, а значит, и повысить производительность машины. Машину B 150 R можно оснастить в соответствии с индивидуальными потребностями. На выбор предлагаются различные батареи и всасывающиебалки, щёточные головы разных типов и размеров, а также различное дополнительное оборудование, повышающее эффективность эксплуатации.
Особенности и преимущества
Конфигурационная машина
- Все опции легко подбираются.
- Оптимальная настройка машины, исходя из требований к уборке
- Эффективное, разумное решение.
Инновационная система KIK
- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание
- Простая настройка для индивидуальных задач очистки без больших затрат времени для пользователя
Система заправки водой Auto-Fill (опция)
- Автоматическое заполнение бака для чистой воды.
- Подсоедините шланг для подачи чистой воды. Заполнение автоматически прекратится, как только емкость будет наплнена.
4 батареи на выбор
Энергосберегающий режим eco!efficiency
- Сокращение энергопотребления на 40%
- Продление времени работы от одного заряда на 40 %.
- Еще тише и тем самым незаменима для чувствительных к шуму местам (ежедневная уборка в больницах, отелях и т.п.)
Панель управления с большим цветным дисплеем
- Наглядное отображение всех режимов настройки.
- Простая и быстрая регулировка режимов работы.
Автоматическая промывка бака (опция)
- Легкая очистка резервуара для грязной воды.
- Экономия воды до 70% в сравнении с очисткой обычным шлангом.
- Улучшенные гигиенические показатели.
Встроенное зарядное устройство (опция)
- Не требуется отдельного зарядного устройства
- Удобное и простое обслуживание.
- Настраивается для различных типов батарей
Простота эксплуатации
- Цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.
- Легкое управление сокращает время обучения.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|750 - 900
|Ширина всасывающей балки (мм)
|940 - 1060
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|150 / 150
|Бункер (л)
|9
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|5400
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|3800
|Батарея (В)
|36
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Преодолеваемый подъем (%)
|10
|Частота вращения щетки (об/мин)
|600 - 1300
|Давление прижима щетки (г/см²)
|505 - 560
|Расход воды (л/мин)
|9
|Потребляемая мощность (Вт)
|2800
|Полная нормативная масса (кг)
|957
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1790 x 910 x 1410
Комплектация
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Система DOSE
- Интегрированное подметальное устройство
- Подметальное устройство
- Электромагнитные клапаны
- Система 2 резервуаров
Области применения
- Подходит для использования на открытом воздухе, в местах погрузки и на строительных площадках
- Многоэтажные парковки