Поломоечная машина B 300 R I
Промышленная комбинированная подметально-поломойная машина. Предназначена для уборки больших площадей, как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе, например: многоуровневые паркинги, аэропорты, промышленные предприятия, логистические комплексы, торговые центры и т.д.
Высокопроизводительная подметально-поломойная машина предназначена для профессионального либо промышленного использования. Может быть оборудована, в зависимости от потребностей клиента, дизельным двигателем, либо двигателем на сжиженном газу. Также может быть укомплектована дополнительными боковыми моющими головами либо подметальными щётками.
Спецификации
Технические характеристики
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|1045
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|300 / 300
|Бункер (л)
|180
|Тип батареи
|Стартерные батареи
|Батарея (В/Ач)
|12 / 80
|Преодолеваемый подъем (%)
|12
|Частота вращения щетки (об/мин)
|460
|Давление прижима щетки (кг)
|25 - 150
|Расход воды (л/мин)
|макс. 12
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|92
|Полная нормативная масса (кг)
|2635
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|2490 x 1570 x 1860
Видео