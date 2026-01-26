Благодаря фильтру HEPA-14 со степенью фильтрации 99,995% пылесос для сухой уборки T 11/1 Classic HEPA соответствует стандартам безопасности для гигиенически чувствительных зон, например, таких, как кабинеты врачей или больницы. Фильтр задерживает даже мельчайшие частицы, такие как вирусы, аэрозоли и микробы размером в несколько микрометров и сертифицирован в соответствии со стандартом испытаний DIN EN 1822: 2019. Прочный, надёжный, чрезвычайно экономичный пылесос создает разрежение (вакуум) 235 мбар / 23,5 кПа при мощности потребления всего 850 Вт и, таким образом, гарантирует отличные результаты всасывания с очень низким рабочим шумом всего 61 дБ (A). Это означает, что им можно пользоваться в любое время суток, в том числе в местах, с повышенным требованием к уровню звука. При емкости 11 литров, вес пылесоса составляет всего 4,2 кг. Имеет практичную ручку для переноски и эргономичную форму, устойчивую к опрокидыванию. T 11/1 Classic HEPA очень компактен, удобен при переносе и обеспечивает длительную работу без усталости. Такие аксессуары, как всасывающие трубки и насадка для пола, можно удобно разместить на пылесосе. В комплект входит фильтр-мешок из флиса.