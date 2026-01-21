Новый пылесос сухой уборки T 7/1 Classic - самый лёгкий из существующих профессиональных пылесосов Karcher (всего 3,5 кг). Это базовый, простой и одновременно мощный и бесшумный аппарат с разрежением 230 мбар и уровнем шума 63 Дб(А). Эти превосходные характеристики в сочетании с практичным дизайном делают T 7/1 Classic отличным экономрешением для клиентов целевых групп клининга, гостиниц, ресторанов и кейтеринга, торговых помещений. Стандартный комплект поставки включает в себя всасывающий шланг длиной 2 м, 3 всасывающие трубки длиной 0,35 м, переключаемую щетку для пола шириной 270 мм, корзинный базовый фильтр и одноразовый флисовый фильтр-мешок.Пылесос эргономичен, прост в эксплуатации, просто решает проблемы профессиональной уборки даже в чувствительных к шуму зонах