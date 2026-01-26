Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap
NT 22/1 Ap - модель начального уровня в программе профессиональных пылесосов для сбора сухого и влажного мусора. Впечатляет малым весом, высокой мобильностью и высокой силой всасывания.
Компактный, мощный, надежный, универсальный и легкий: пылесос для уборки сухого и влажного мусора NT 22/1 Ap L быстро справится и с легкими загрязнениями, и с большими объемами мусора в мастерской, автосервисе или магазине. Благодаря полуавтоматической системе очистки фильтра и влагостойкому патронному фильтру из полиэфирного шелка PES, он может легко справляться с пылью, мелким мусором и жидкостью без особых усилий. Соединительный элемент для всасывающего шланга расположен непосредственно на турбинной голове что делает утилизацию собранной грязи максимально удобной. Пылесос отличается максимально компактными размерами, легким весом и простой эксплуатации, в тоже время, он может легко и надежно перевозиться.
Особенности и преимущества
Легкий вес с компактными габаритами
- Легко и удобно перемещать и хранить
Влагостойкий патронный фильтр PES
- Возможно чередование сбора влажного и сухого мусора без замены и высушивания фильтров
- Моющийся фильтр из полиэфирного шелка PES
Всасывающий шланг подключен к турбинной голове
- Позволяет полностью утилизировать мусоросборник
- Меньше времени уходит на опустошение мусоросборника
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|72
|Разрежение (мбар/кПа)
|249 / 24,9
|Объем мусоросборника (л)
|22
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1300
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|6
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|71
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,7
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 370 x 480
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 1.9 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 505 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 300 мм
- Щелевая насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: из полиэфирного шелка PES
Оснащение
- Система очистки фильтра: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
- Степень защиты: II
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Видео
Области применения
- Идеальное устройство для кратковременной или умеренной уборки в широком спектре коммерческих областей применения
Принадлежности
Запчасти для NT 22/1 Ap
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.