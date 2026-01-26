NT 30/1 Ap L – это компактный, высококачественный пылесос для влажной и сухой уборки среднего класса с полуавтоматической очисткой фильтра. Пылесос подходит для различных вариантов применения, таких как очистка салонов автомобилей, удаление больших частиц грязи и жидкостей, а также очистка пылесосом разнообразных машин и систем. Высокая мощность всасывания и эффективная система очистки фильтра позволяет удалять средние количества мелкой пыли даже без фильтр-мешков. Пылесос очень прост в эксплуатации благодаря использованию центрального поворотного переключателя. Для рационального хранения аксессуаров предусмотрены специальные отсеки на голове пылесоса, а её плоская верхняя часть позволяет размещать и надёжно закреплять на ней ящик для инструментов.