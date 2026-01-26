Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Ap L
NT 30/1 Ap L представляет собой компактный пылесос для влажной и сухой уборки среднего класса, с высокой мощностью всасывания, высококачественными и долговечными компонентами и широким ассортиментом аксессуаров.
NT 30/1 Ap L – это компактный, высококачественный пылесос для влажной и сухой уборки среднего класса с полуавтоматической очисткой фильтра. Пылесос подходит для различных вариантов применения, таких как очистка салонов автомобилей, удаление больших частиц грязи и жидкостей, а также очистка пылесосом разнообразных машин и систем. Высокая мощность всасывания и эффективная система очистки фильтра позволяет удалять средние количества мелкой пыли даже без фильтр-мешков. Пылесос очень прост в эксплуатации благодаря использованию центрального поворотного переключателя. Для рационального хранения аксессуаров предусмотрены специальные отсеки на голове пылесоса, а её плоская верхняя часть позволяет размещать и надёжно закреплять на ней ящик для инструментов.
Особенности и преимущества
Хранение гибкого шланга и кабеля питания.
- Безопасное крепление шлангов различной длины и диаметра.
- Защита кабеля питания при транспортировке.
Съемный корпус фильтра
- Фильтр можно вынуть, не контактируя с грязью
- Эффективно предотвращает неправильную установку плоского складчатого фильтра.
Рациональные интегрированные варианты хранения аксессуаров
- Аксессуары хранятся безопасно и всегда под рукой.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Объем мусоросборника (л)
|30
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1380
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|70
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|11,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|15,622
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|525 x 370 x 560
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 2.5 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 300 мм
- Щелевая насадка
- Плоский складчатый фильтр: Целлюлоза
Оснащение
- Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
- Система очистки фильтра: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
- Степень защиты: II
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Видео
Области применения
- Различные варианты применения, от удаления жидкостей до очистки салона автомобиля
Принадлежности
Запчасти для NT 30/1 Ap L
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.