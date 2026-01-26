Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact L

Надёжная конструкция и высокая сила всасывания: пылесос сухой и влажной уборки NT 30/1 Tact L с инновационной системой очистки фильтра Tact и 30-литровым мусоросборником с отбойниками и металлическими колесами.

Для быстрой и эффективной уборки машин, техники, мастерских и строительных объектов: пылесос сухой и влажной уборки Kärcher NT 30/1 Tact L - универсальный аппарат для профессиональных работников из различных отраслей производства. Этот компактный многофункциональный пылесос оснащен впечатляющей системой автоматической очистки фильтра Tact и влагостойким плоским складчатым фильтром из полиэфирного шелка PES, что обеспечивает эффективную уборку больших количеств мелкой пыли в течение длительных рабочих интервалов. Грязь и жидкости могут быть собраны в прочный 30-литровый контейнер с отбойником и крепкими металлическими поворотными роликами. Управление и работа с пылесосом отличаются простотой и удобством, благодаря новому центральному поворотному выключателю. Аппарат поставляется с новыми, модернизированными аксессуарами, которые удобно располагаются в специальных отсеках на корпусе пылесоса. Прорезиненные поверхности и продуманные варианты крепления позволяют разместить различный инструмент и коробки на плоской крышке пылесоса, и даже могут быть прикреплены к ней.

Особенности и преимущества
Прочные металлические ролики гарантируют хорошую маневренность и неограниченную мобильность на строительных площадках Прочный контейнер защищает аппарат от ударов и толчков.
Безопасное крепление шлангов различной длины и диаметра. Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Со съемным кожухом фильтра, удаление и замена фильтра без пыли. Невозможно вставить плоский складчатый фильтр неправильно.
Центральный поворотный переключатель
  • Удобное переключение с помощью центрального поворотного переключателя.
Автоматическая система очистки фильтра Tact
  • Обеспечивает стабильно высокую силу всасывания и эффективность фильтрации.
  • Автоматическая очистка фильтра с помощью мощных пневматических ударов.
  • Эргономичный дизайн для экономии времени и продленный срок эксплуатации фильтра.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 273 / 27,3
Объем мусоросборника (л) 30
Материал контейнера для мусора Пластик
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 69
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 13,5
Вес (с упаковкой) (кг) 17,924
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 560 x 370 x 580

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 2.5 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE

Оснащение

  • Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
  • Антистатическая подготовка
  • Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Степень защиты: II
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact L

Области применения
  • Подходит для влажной и сухой уборки пылесосом.
