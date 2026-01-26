Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te L
Фаворит мастеров среди пылесосов сухой и влажной уборки: Kärcher NT 30/1 Tact Te L с розеткой для подключения электроинструмента (автоматическое включение/выключение) и система автоматической очистки фильтра Tact для непрерывной работы.
Ежедневная тяжелая работа на строительных объектах и в мастерских формирует высокие запросы среди мастеров применительно к оборудованию. Наш пылесос сухой и влажной уборки NT 30/1 Tact Te L соответствует всем этим требованием в наивысшей степени. Этот компактный эксперт по сбору мелкой пыли с устойчивым 30-литровым контейнером и прочными металическими колесами и отбойниками, а также автоматической системой очистки фильтра Tact, гарантирует непрерывное всасывание больших объемов мельчайших частиц в самых тяжелых условиях. Плоский складчатый фильтр из полиэстера PES, который устойчив к воздействию влаги, также обеспечивает свободную от пыли рабочую зону. Мастера и другие пользователи оценят простоты использования и выбора режимов работы благодаря новому поворотному выключателю с плавной регулировкой мощности. Аппарат также оснащен новыми модернизированными аксессуарами, которые могут удобно храниться в специальных отсеках. Работа с электроинструментом возможна благодаря электрической розетке с автоматическим включением/выключением.
Особенности и преимущества
Автоматическая система очистки фильтра TactОбеспечивает стабильно высокую силу всасывания и эффективность фильтрации. Автоматическая очистка фильтра с помощью мощных пневматических ударов. Эргономичный дизайн для экономии времени и продленный срок эксплуатации фильтра.
Муфта для подключения электроинструментаПозволяет работать с электроинструментами без пыли при сверлении, пилении или шлифовании. В комплекте с резиновой насадкой и поворотным кольцом для регулировки подачи внешнего воздуха. Регулировка силы всасывания с помощью поворотного кольца.
Розетка с автоматическим включением/выключением.Электроинструмент легко подключается к пылесосу. Удобство эксплуатации, благодаря функции автоматического включения/выключения. Энергоэффективный: пылесос выключается автоматически.
- Интегрированный отсек для хранения аксессуаров
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Объем мусоросборника (л)
|30
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1380
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|69
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|13,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|18
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|560 x 370 x 580
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Адаптер для подключения электроинструментов.
- Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE
Оснащение
- Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
- Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
- Антистатическая подготовка
- Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: л
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Области применения
- Подходит для влажной и сухой уборки пылесосом.
