Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 70/3 Me Tc
Обновленная версия пылесоса Karcher NT 70/3 Me Tc, выполненная в антрацитовом цвете. Пылесос Karcher NT 70/3 Tc - с тремя электродвигателями, каждый из которых снабжен отдельным выключателем с лицевой стороны аппарата способен убрать самый большой и тяжелый мусор. Семейство NT 70 состоит из больших, мощных пылесосов для сухой и влажной уборки с различным количеством моторов (до 3 штук). Полная линейка моделей, которая особенно впечатляет, когда речь идет о влажной уборке и возможности всасывать крупный мусор. Высокая мощность всасывания и проверенное на деле качество Kärcher по низкой цене. Версия Me Tc оснащена откидным шасси, благодаря которому можно быстро и без лишних усилий произвести утилизацию собранного мусора.
Даже большие контейнеры быстро наполняются при всасывании с большой мощностью. Большой объем означает большой вес, который нужно переместить для опорожнения. Наклоненная ходовая часть новой семьи NT 70 приносит двойную пользу в этой связи: После перемещения к месту для опорожнения контейнер из пластика или металла просто поднимается и опорожняется с использованием надежной ручки. Это экономит время и бережет вашу спину. Версия Me Tc оснащена откидным шасси, благодаря которому можно быстро и без лишних усилий произвести утилизацию собранного мусора.
Особенности и преимущества
Интегрированный органайзер для аксессуаров.Большой отбойник оснащен удобными держателями для аксессуаров
Эргономичная ручкаУдобная ручка для улучшения маневренности пылесоса
Поворотное шасси.Быстро и легко: контейнер наклоняется для быстрого опорожнения
- Эргономичная ручка - впереди контейнера облегчает управление аппаратом
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|3 x 74
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Объем мусоросборника (л)
|70
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 3600
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 40
|Длина кабеля (м)
|10
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|83
|Цвет
|серебряный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|29,9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|35,771
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|510 x 645 x 990
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Поворотное шасси.
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: Бумажный
- Сливной шланг
- Мусоросборник из нержавеющей стали
- Рукоятка для перемещения
Оснащение
- Степень защиты: II
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Области применения
- Подходит для влажной и сухой уборки пылесосом.
Принадлежности
Запчасти для NT 70/3 Me Tc
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.