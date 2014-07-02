Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 70/3 Me Tc

Обновленная версия пылесоса Karcher NT 70/3 Me Tc, выполненная в антрацитовом цвете. Пылесос Karcher NT 70/3 Tc - с тремя электродвигателями, каждый из которых снабжен отдельным выключателем с лицевой стороны аппарата способен убрать самый большой и тяжелый мусор. Семейство NT 70 состоит из больших, мощных пылесосов для сухой и влажной уборки с различным количеством моторов (до 3 штук). Полная линейка моделей, которая особенно впечатляет, когда речь идет о влажной уборке и возможности всасывать крупный мусор. Высокая мощность всасывания и проверенное на деле качество Kärcher по низкой цене. Версия Me Tc оснащена откидным шасси, благодаря которому можно быстро и без лишних усилий произвести утилизацию собранного мусора.

Даже большие контейнеры быстро наполняются при всасывании с большой мощностью. Большой объем означает большой вес, который нужно переместить для опорожнения. Наклоненная ходовая часть новой семьи NT 70 приносит двойную пользу в этой связи: После перемещения к месту для опорожнения контейнер из пластика или металла просто поднимается и опорожняется с использованием надежной ручки. Это экономит время и бережет вашу спину. Версия Me Tc оснащена откидным шасси, благодаря которому можно быстро и без лишних усилий произвести утилизацию собранного мусора.

Особенности и преимущества
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
Большой отбойник оснащен удобными держателями для аксессуаров
Эргономичная ручка
Эргономичная ручка
Удобная ручка для улучшения маневренности пылесоса
Поворотное шасси.
Поворотное шасси.
Быстро и легко: контейнер наклоняется для быстрого опорожнения
Эргономичная ручка
  • Эргономичная ручка - впереди контейнера облегчает управление аппаратом
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 3 x 74
Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4
Объем мусоросборника (л) 70
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Потребляемая мощность (Вт) макс. 3600
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 40
Длина кабеля (м) 10
Уровень звукового давления (дБ(А)) 83
Цвет серебряный
Масса (без принадлежностей) (кг) 29,9
Вес (с упаковкой) (кг) 35,771
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 510 x 645 x 990

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Поворотное шасси.
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Патронный (картриджный) фильтр: Бумажный
  • Сливной шланг
  • Мусоросборник из нержавеющей стали
  • Рукоятка для перемещения

Оснащение

  • Степень защиты: II
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 70/3 Me Tc
Области применения
  • Подходит для влажной и сухой уборки пылесосом.
Принадлежности
Запчасти для NT 70/3 Me Tc

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Общая информация
