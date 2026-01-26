Средство для очиски ковров iCapsol RM 768, 10л

Интенсивное пенное средство для промежуточной чистки ковров. Отделяет и эффективно связывает грязь(технология инкапсуляции). Грязь легко собирается пылесосом и можно пользоваться ковром практически сразу после уборки. Очень бережная очистка.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 6,1
Вес (кг) 10,44
Вес (с упаковкой) (кг) 11,353
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 230 x 188 x 307
Совместимая техника
Области применения
  • Текстильные поверхности
