Linh hoạt và dễ vận chuyển nhờ trọng lượng thấp 3,8 kg, máy hút bụi khô T 11/1 Classic của chúng tôi là sự lựa chọn hoàn hảo cho người dùng chuyên nghiệp thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động. Với thể tích thùng chứa rộng đến 11 lít, chiếc máy nhỏ gọn thuộc phân khúc cơ bản tạo ra lực hút 235 mbar/ 23,5 kpa từ công suất 850 W, do đó đảm bảo kết quả hút bụi tuyệt vời trong thời gian ngắn. Máy hút bụi hoạt động rất yên tĩnh chỉ ở mức 61 dB (A), có nghĩa là không chỉ người dùng được bảo vệ mà còn có thể thực hiện công việc bất cứ lúc nào trong ngày ở những khu vực nhạy cảm với tiếng ồn như bệnh viện hoặc khách sạn. Sự uốn cong công thái học đảm bảo các ứng dụng lâu dài và không mỏi, thậm chí hút bụi trên cầu thang cũng dễ dàng nhờ tay cầm tích hợp. Thiết kế mạnh mẽ của T 11/1 Classic không chỉ đảm bảo tuổi thọ cao mà phần ốp lưng toàn diện của nó giúp chống nghiêng máy một cách đáng tin cậy. Các phụ kiện như ống hút và đầu hút sàn có thể được cất giữ thoải mái trên thân máy, túi lọc lông cừu cũng được cung cấp. Theo yêu cầu, bộ lọc HEPA 14 hiệu suất cao cũng có sẵn.