Máy hút bụi khô công nghiệp T 11/1 Classic
Trọng lượng thấp, công suất hút cao, cực kì mạnh mẽ: Máy hút bụi khô T 11/1 Classic của chúng tôi với thiết kế nhỏ gọn, giá hấp dẫn phù hợp tiêu chí lựa chọn của người dùng chuyên nghiệp
Linh hoạt và dễ vận chuyển nhờ trọng lượng thấp 3,8 kg, máy hút bụi khô T 11/1 Classic của chúng tôi là sự lựa chọn hoàn hảo cho người dùng chuyên nghiệp thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động. Với thể tích thùng chứa rộng đến 11 lít, chiếc máy nhỏ gọn thuộc phân khúc cơ bản tạo ra lực hút 235 mbar/ 23,5 kpa từ công suất 850 W, do đó đảm bảo kết quả hút bụi tuyệt vời trong thời gian ngắn. Máy hút bụi hoạt động rất yên tĩnh chỉ ở mức 61 dB (A), có nghĩa là không chỉ người dùng được bảo vệ mà còn có thể thực hiện công việc bất cứ lúc nào trong ngày ở những khu vực nhạy cảm với tiếng ồn như bệnh viện hoặc khách sạn. Sự uốn cong công thái học đảm bảo các ứng dụng lâu dài và không mỏi, thậm chí hút bụi trên cầu thang cũng dễ dàng nhờ tay cầm tích hợp. Thiết kế mạnh mẽ của T 11/1 Classic không chỉ đảm bảo tuổi thọ cao mà phần ốp lưng toàn diện của nó giúp chống nghiêng máy một cách đáng tin cậy. Các phụ kiện như ống hút và đầu hút sàn có thể được cất giữ thoải mái trên thân máy, túi lọc lông cừu cũng được cung cấp. Theo yêu cầu, bộ lọc HEPA 14 hiệu suất cao cũng có sẵn.
Tính năng và ưu điểm
Trọng lượng nhẹVận chuyển dễ dàng, cũng bằng một tay qua các gờ và bậc thang. Trọng lượng thấp hơn với thể tích thùng chứa giống hệt so với các mẫu của đối thủ cạnh tranh. Được thiết kế để sử dụng trong thời gian dài không gây mỏi.
Tiếng ồn thấp với chỉ 61 dB(A)Lý tưởng để làm việc ở những khu vực nhạy cảm với tiếng ồn và vào ban đêm. Tiếng ồn hoạt động thấp bảo vệ người dùng.
Móc dâyDây điện nguồn luôn được bảo quản an toàn để vận chuyển. Dây lưu trữ năng lượng thực
Thiết kế máy bền và mạnh mẽ
- Dễ dàng và thoải mái khi vận chuyển và lưu trữ
- Bộ giảm xóc mạnh mẽ giúp bảo vệ máy không bị rung lắc và va đập
- Máy bền lâu, mạnh mẽ và do đó rất tiết kiệm.
Thông số kỹ thuật
|Nguồn điện (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Lực hút (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Lưu lượng khí (l/s)
|40
|Hiệu suất (W)
|850
|Dung tích thùng chứa (l)
|11
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 35
|Chiều dài dây điện (m)
|7,5
|Độ ồn (dB(A))
|61
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|3,915
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|5,901
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|385 x 285 x 385
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2 m
- Tay cầm hút bụi: Nhựa
- Số lượng thanh hút nối dài: 3 Unit
- Chiều dài thanh hút: 350 mm
- Chất liệu thanh hút: Nhựa
- Vòi xử lý sàn đảo được
- Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit
- Chất liệu túi lọc bụi: Lông cừu
- Bộ lọc bảo vệ động cơ
- Lõi lọc chính: Lông cừu
Thiết bị
- Vật liệu thùng chứa: Nhựa
- Móc dây
- Ngăn phụ kiện tích hợp
Khu vực ứng dụng
- Đa năng và có thể sử dụng ở những nơi có yêu cầu vệ sinh cao
- Lý tưởng để sử dụng trong lĩnh vực khách sạn, cơ sở ăn uống, bán lẻ và vệ sinh tòa nhà
- Dành cho tất cả các bề mặt cứng, ví dụ: gạch, đá tự nhiên, PVC, vải sơn.
- Sàn thảm