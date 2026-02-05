Máy hút bụi khô hiệu quả T 12/1 eco! Cho dù là ứng dụng làm sạch trong văn phòng, cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, hoặc ở những khu vực đặc biệt nhạy cảm với tiếng ồn như bệnh viện hoặc khách sạn: Máy hút bụi khô mạnh mẽ và bền bỉ với khả năng chống va đập gây ấn tượng với độ an toàn chống lật, chạy rất êm, khả năng cơ động cao và tiếng ồn hoạt động thấp. Ngay cả khi túi lọc đầy, công suất hút gần như được giữ lại hoàn toàn nhờ đánh giá động cơ, luồng gió và hệ thống lọc 6 chiều được phối hợp hoàn hảo. Công tắc chân, cơ cấu gắn vào thông minh ở ống hút, vị trí đỗ của đầu hút sàn, bộ cáp vận hành được tích hợp ở đầu tuabin - cáp điện cũng có thể được giữ chặt vào móc cáp gấp - cũng như sự uốn cong hình delta đảm bảo việc xử lý đơn giản và thoải mái. Bộ lọc HEPA hiệu suất cao cũng có sẵn cho các ứng dụng khắt khe nhất.