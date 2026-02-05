Máy hút bụi khô công nghiệp T 12/1 eco!efficiency
Thiết bị mới của Kärcher T 12/1 eco!efficiency là máy hút bụi không gây ồn, hiệu suất vận hành cao, đặc biệt phù hợp cho các nhà thầu vệ sinh, khách sạn, nhà hàng, văn phòng, cửa hàng, bệnh viện, cũng như trong các hộ gia đình. Thiết bị có công tắc đạp thuận tiện cho phép vận hành rất dễ dàng, kèm theo hai bánh sau và hai bánh nhỏ phía trước đảm bảo tính lưu động tối đa. Tất cả các tính năng trên góp phần tạo nên chiếc máy hút bụi khô trung cấp vừa bền vừa khỏe.
Máy hút bụi khô hiệu quả T 12/1 eco! Cho dù là ứng dụng làm sạch trong văn phòng, cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, hoặc ở những khu vực đặc biệt nhạy cảm với tiếng ồn như bệnh viện hoặc khách sạn: Máy hút bụi khô mạnh mẽ và bền bỉ với khả năng chống va đập gây ấn tượng với độ an toàn chống lật, chạy rất êm, khả năng cơ động cao và tiếng ồn hoạt động thấp. Ngay cả khi túi lọc đầy, công suất hút gần như được giữ lại hoàn toàn nhờ đánh giá động cơ, luồng gió và hệ thống lọc 6 chiều được phối hợp hoàn hảo. Công tắc chân, cơ cấu gắn vào thông minh ở ống hút, vị trí đỗ của đầu hút sàn, bộ cáp vận hành được tích hợp ở đầu tuabin - cáp điện cũng có thể được giữ chặt vào móc cáp gấp - cũng như sự uốn cong hình delta đảm bảo việc xử lý đơn giản và thoải mái. Bộ lọc HEPA hiệu suất cao cũng có sẵn cho các ứng dụng khắt khe nhất.
Tính năng và ưu điểm
Tiết kiệm năng lượng chưa bao giờ vui đến thế!
- Tiêu thụ điện năng thấp (500 W).
- Tiết kiệm đến 40% năng lượng với đồng thời hiệu suất làm sạch cao.
Ngăn cất nguồn tích hợp ngay trên máy
- Dây điện nguồn luôn được bảo quản an toàn để vận chuyển.
Độ ồn thấp
- Thích hợp sử dụng cho các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn nhờ tiếng ồn hoạt động thấp.
- Các ứng dụng làm sạch ban đêm cũng có thể thực hiện được mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.
Dễ bảo dưỡng
- Thay thế cáp nguồn đơn giản, nhanh chóng, ngay cả khi bạn không cần biết trước.
- Giảm yêu cầu về thời gian và chi phí dịch vụ.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lực hút (mbar/kPa)
|185 / 18,5
|Lưu lượng khí (l/s)
|46
|Hiệu suất (W)
|500
|Dung tích thùng chứa (l)
|12
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 35
|Chiều dài dây điện (m)
|12
|Độ ồn (dB(A))
|60
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|6,4
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|8,5
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|410 x 315 x 340
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2 m
- Tay cầm hút bụi: Chống tĩnh điện, có bộ điều chỉnh lưu lượng không khí
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 505 mm
- Chất liệu thanh hút: Thép, mạ crôm
- Vòi xử lý sàn đảo được
- Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit
- Chất liệu túi lọc bụi: Lông cừu
- Bộ lọc bảo vệ động cơ
- Lõi lọc chính: Lông cừu
Thiết bị
- Vật liệu thùng chứa: Nhựa
- Ngăn xếp dây nguồn theo máy
- Móc dây
- Dây cắm nguồn: Tiêu chuẩn
Videos
Khu vực ứng dụng
- Lý tưởng để sử dụng trong lĩnh vực khách sạn, cơ sở ăn uống, bán lẻ và vệ sinh tòa nhà
- Lý tưởng để làm việc ở các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn, kể cả vào ban đêm