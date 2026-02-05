Máy hút bụi khô công nghiệp T 8/1 Classic
Máy hút bụi khô T 8/1 nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ. Dung tích chứa bụi 8l kết hợp với thiết kế thân thiện và lực hút mạnh. Giá thành phải chăng.
Máy hút bụi khô T 8/1 nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ. Dung tích chứa bụi 8l với lực hút mạnh mẽ giúp công việc hút bụi hiệu quả hơn. Các bộ phận máy được thiết kế giúp vận hành máy thuận tiện và dễ sử dụng. Lực hút có thể tùy chỉnh để đáp ứng các công việc hút bụi ở các khu vực khác nhau. T 8/1 là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho nhu cầu hút bụi ở khu vực nhỏ và vừa với một mức chi phí hợp lý.
Tính năng và ưu điểm
Lọc chính vĩnh viễn tròn, lớnCho phép hút có và không có túi bụi Đảm bảo phân tách bụi tối ưu
Ngăn chứa phụ kiện trên máyKhoang lưu trữ phụ kiện thực ở phía sau
Móc dây lớnDây điện nguồn luôn được bảo quản an toàn để vận chuyển.
Công tắc chân càng thêm tiện lợi
- Không cần cúi xuống.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lực hút (mbar/kPa)
|285 / 28,5
|Lưu lượng khí (l/s)
|47
|Hiệu suất (W)
|1600
|Dung tích thùng chứa (l)
|8
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 35
|Chiều dài dây điện (m)
|7,5
|Độ ồn (dB(A))
|69
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|5
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|8
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|355 x 310 x 350
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2 m
- Loại ống hút bụi: Tay cầm
- Số lượng thanh hút nối dài: 1 Unit
- Chiều dài thanh hút: 505 m
- Chất liệu thanh hút: Thép
- Vòi xử lý sàn đảo được
- Đầu hút ghế, sofa
- Đầu hút khe
- Đàu bàn chải hút
- Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit
- Chất liệu túi lọc bụi: Giấy
- Bộ lọc bảo vệ động cơ
Thiết bị
- Vật liệu thùng chứa: Nhựa
- Móc dây