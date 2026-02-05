Máy hút bụi khô T 8/1 nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ. Dung tích chứa bụi 8l với lực hút mạnh mẽ giúp công việc hút bụi hiệu quả hơn. Các bộ phận máy được thiết kế giúp vận hành máy thuận tiện và dễ sử dụng. Lực hút có thể tùy chỉnh để đáp ứng các công việc hút bụi ở các khu vực khác nhau. T 8/1 là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho nhu cầu hút bụi ở khu vực nhỏ và vừa với một mức chi phí hợp lý.