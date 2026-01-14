Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 50 m, rất lý tưởng để tưới các khu vườn từ nhỏ đến lớn. Dây có ba lớp với lớp gia cố dệt chịu áp lực, không chứa phthalates (< 0,1 %), cadmium, bari và chì – nghĩa là hoàn toàn không chứa các chất gây hại cho sức khỏe. Lớp ngoài chống tia cực tím bền bỉ với thời tiết giúp bảo vệ vật liệu và lớp giữa trong suốt ngăn tảo tích tụ bên trong ống dây. Chịu áp lực tốt đến 24 bar. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C.