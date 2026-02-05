Bộ vệ sinh VC
Bộ vệ sinh VC mở rộng nhiều ứng dụng khác nhau cho máy hút bụi, giúp công việc làm sạch trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.
Công việc vệ sinh trở nên đơn giản và dễ dàng hơn nhờ bộ vệ sinh VC. Các khu vực khó tiếp cận được làm sạch thuận tiện bằng cách sử dụng các phụ kiện khác nhau. Bộ sản phẩm bao gồm một đầu hút khe, một bộ hút tóc, một miếng nối linh hoạt và bốn bàn chải khác nhau. Ngoài ra, một ống bổ sung được bao gồm có thể được kết nối với các phụ kiện khác nhau. Phụ kiện VC có thiết kế tiện dụng và dễ sử dụng.
Tính năng và ưu điểm
Phụ kiện thích hợp cho máy hút bụi Kärcher VC 2 và VC 3
Bộ phụ kiện toàn diện
- Với các phụ kiện đa năng, công việc dọn dẹp nhà cửa giờ đây trở nên dễ dàng hơn.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,45
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,26
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|410 x 308 x 80
Khu vực ứng dụng
- Các khu vực khó làm sạch (góc cạnh, khe nứt,…)