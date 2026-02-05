Công việc vệ sinh trở nên đơn giản và dễ dàng hơn nhờ bộ vệ sinh VC. Các khu vực khó tiếp cận được làm sạch thuận tiện bằng cách sử dụng các phụ kiện khác nhau. Bộ sản phẩm bao gồm một đầu hút khe, một bộ hút tóc, một miếng nối linh hoạt và bốn bàn chải khác nhau. Ngoài ra, một ống bổ sung được bao gồm có thể được kết nối với các phụ kiện khác nhau. Phụ kiện VC có thiết kế tiện dụng và dễ sử dụng.