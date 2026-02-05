Đầu hút sàn gỗ
Đầu hút sàn gỗ Kärcher với đầu lông mềm để làm sạch nhẹ nhàng sàn gỗ và các bề mặt sàn cứng nhạy cảm khác.
Đầu hút sàn gỗ với đầu lông mềm để làm sạch nhẹ nhàng các bề mặt sàn cứng nhạy cảm như sàn gỗ và sàn gỗ công nghiệp, PVC, vải sơn và sàn lát gạch.
Tính năng và ưu điểm
Phụ kiện thích hợp cho máy hút bụi Kärcher VC 2 và VC 3
Đầu hút có lông mềm
- Để làm sạch nhẹ nhàng sàn cứng
Thông số kỹ thuật
|Số lượng (Unit)
|1
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,243
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,353
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|301 x 115 x 178