Đầu phun thay thế chất lượng cao cho phép dễ dàng thay thế vòi phun phụ kiện và phù hợp để thay thế vòi phun trên chất tẩy rửa bề mặt T-Racer T 300/350 cho các loại đơn vị K 2 đến K 7. Chứa ba cặp vòi cho các loại hiệu suất máy rửa áp lực khác nhau, cũng như hai kẹp để đính kèm.