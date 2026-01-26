Phụ kiện đầu phun thay thế cho T 350
Đầu phun thay thế chất lượng cao giúp thay vòi dễ dàng và phù hợp với các chất tẩy rửa bề mặt T-Racer T 300 / T 350 cho các dòng máy phun rửa áp lực từ K 2 đến K 7.
Đầu phun thay thế chất lượng cao cho phép dễ dàng thay thế vòi phun phụ kiện và phù hợp để thay thế vòi phun trên chất tẩy rửa bề mặt T-Racer T 300/350 cho các loại đơn vị K 2 đến K 7. Chứa ba cặp vòi cho các loại hiệu suất máy rửa áp lực khác nhau, cũng như hai kẹp để đính kèm.
Tính năng và ưu điểm
Vòi phun thay thế
- Thay thế đầu phun cũ nhanh chóng và dễ dàng.
- Chất lượng cao cho một hiệu quả bền lâu.
Áp suất cao - flat jet
- Làm sạch và nới lỏng các chất bẩn cứng đầu.
Làm sạch mạnh mẽ bằng áp lực cao
- Làm sạch hiệu quả.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,016
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,034
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|17 x 17 x 18