Với thiết bị làm sạch T 350 T-Racer, các bề mặt lớn ở khu vực bên ngoài có thể được làm sạch một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cánh tay quay phản lực kép đảm bảo loại bỏ bụi bẩn trên các bề mặt lớn. Tiết kiệm thời gian lên đến 50% so với làm sạch bằng ống phun. Nhờ hiệu ứng thủy phi cơ, T-Racer đặc biệt dễ điều động. Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer có tính năng điều chỉnh áp suất liên tục. Điều này có nghĩa là các bề mặt cứng như đá và bê tông và các bề mặt nhạy cảm hơn như gỗ có thể được làm sạch theo yêu cầu. Tay cầm tiện lợi đảm bảo làm sạch tối ưu các bề mặt thẳng đứng như cửa nhà để xe. Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer phù hợp với các dòng máy phun rửa áp lực Kärcher Home & Garden, K 2 đến K 7.