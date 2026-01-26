Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer
Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer có thể làm sạch các bề mặt lớn mà không bị bắn nước tung tóe. Điều chỉnh áp suất liên tục cho các bề mặt cứng và nhạy cảm. Tay cầm để làm sạch theo chiều dọc.
Với thiết bị làm sạch T 350 T-Racer, các bề mặt lớn ở khu vực bên ngoài có thể được làm sạch một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cánh tay quay phản lực kép đảm bảo loại bỏ bụi bẩn trên các bề mặt lớn. Tiết kiệm thời gian lên đến 50% so với làm sạch bằng ống phun. Nhờ hiệu ứng thủy phi cơ, T-Racer đặc biệt dễ điều động. Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer có tính năng điều chỉnh áp suất liên tục. Điều này có nghĩa là các bề mặt cứng như đá và bê tông và các bề mặt nhạy cảm hơn như gỗ có thể được làm sạch theo yêu cầu. Tay cầm tiện lợi đảm bảo làm sạch tối ưu các bề mặt thẳng đứng như cửa nhà để xe. Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer phù hợp với các dòng máy phun rửa áp lực Kärcher Home & Garden, K 2 đến K 7.
Tính năng và ưu điểm
2 đầu phun xoay
- Lý tưởng để làm sạch các khu vực rộng lớn.
Phụ kiện chống văng nước
- Không bắn nước tung tóe.
Điều chỉnh áp suất
- Điều chỉnh liên tục áp suất cho nhiệm vụ làm sạch tương ứng.
- Làm sạch các bề mặt nhạy cảm và không nhạy cảm như gỗ và đá.
Tay cầm
- Vệ sinh bề mặt thẳng đứng.
Hiệu ứng thủy phi cơ
- Thiết bị làm sạch di chuyển trên sàn và đảm bảo làm sạch dễ dàng.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|1,485
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,847
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|712 x 280 x 971
Khu vực ứng dụng
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Sân hiên
- Cửa nhà để xe
- Tường sân vườn và tường đá
- Lối đi