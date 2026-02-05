Máy phun rửa áp lực cao K 2 Power VPS
K 2 Power VPS là dòng máy phun xịt rửa với động cơ cảm ứng từ mạnh mẽ, phù hợp để làm sạch các vết bẩn xung quanh ngôi nhà, trong sân vườn, xe máy,... và đặc biệt là vệ sinh máy lạnh.
K 2 Power VPS với dây áp lực cao dài 7,5 m cùng bơm nhôm và động cơ cảm ứng chuyên dụng để vệ sinh máy lạnh. Với đầu phun Vario Power Jet Short 360 ° cải tiến với đầu phun xoay và súng phun ngắn, máy hoạt động tốt ngay cả ở những khu vực làm việc chật hẹp, khó tiếp cận, giúp bạn tiết kiệm công sức tháo dỡ hệ thống máy lạnh. Thiết bị có thể điều chỉnh áp lực từ 20 bar đến 100 bar để làm sạch nhẹ nhàng các khu vực nhạy cảm như lưới mịn. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Sản xuất tại Trung Quốc. Các lưu ý khi sử dụng máy: -Đảm bảo nguồn nước cung cấp cho máy là nước sạch, không có rong rêu, cát bẩn, v.v… -Lưu lượng nước cung cấp cho máy phải đủ. -Trước khi bật công tắc điện, phải bóp cò súng để nước lưu thông đầy đủ trong dây áp lực. -Trong quá trình sử dụng, không nhấp - nhả cò súng quá nhiều -Thời gian sử dụng tối đa là 15 phút/1 lần sử dụng. Sau đó phải cho máy nghỉ tầm 5-7 phút rồi mới cho máy hoạt động trở lại. -Tổng thời gian sử dụng của máy tối đa là 60 phút/ 1 ngày. -Sau khi sử dụng xong hoặc máy đang trạng thái nghỉ, phải tắt công tắc về OFF và bóp cò súng 1 lần nữa để xả áp lực ra bên ngoài. -Thường xuyên kiểm tra lọc nước.
Tính năng và ưu điểm
Thiết kế nhỏ gọn dễ bảo quản
- Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo.
Động cơ cảm ứng với bơm nhôm
- Mạnh mẽ, bền bỉ và chất lượng cao.
- Độ ồn thấp trong quá trình sử dụng.
Đầu phun ngắn 360° có khớp nối xoay và khả năng điều chỉnh áp lực tùy theo nhu cầu sử dụng
- Lý tưởng để làm sạch các khu vực gần và khó tiếp cận.
Thanh nối dài 0,45 mét
- Lý tưởng để sử dụng ở các khu vực xa tầm với.
Hệ thống kết nối nhanh
- Hệ thống Quick Connect để nhanh chóng thay đổi đầu phun
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|230
|Tần số (Hz)
|50
|Áp lực (bar)
|20 - 100
|Lưu lượng (l/h)
|360
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|9,1
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|11,415
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|352 x 170 x 287
Scope of supply
- Đầu phun ngắn 360°
- Súng phun: Kết nối nhanh tiêu chuẩn
- Dây áp lực cao: 7.5 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Đầu phun tạo bọt
- Tích hợp bộ lọc nước
Khu vực ứng dụng
- Xe đạp
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Hàng rào
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Xe máy
- Xe ô tô
- Các khu vực bên ngoài
- Nhà di động