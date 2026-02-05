K 2 Power VPS với dây áp lực cao dài 7,5 m cùng bơm nhôm và động cơ cảm ứng chuyên dụng để vệ sinh máy lạnh. Với đầu phun Vario Power Jet Short 360 ° cải tiến với đầu phun xoay và súng phun ngắn, máy hoạt động tốt ngay cả ở những khu vực làm việc chật hẹp, khó tiếp cận, giúp bạn tiết kiệm công sức tháo dỡ hệ thống máy lạnh. Thiết bị có thể điều chỉnh áp lực từ ​​20 bar đến 100 bar để làm sạch nhẹ nhàng các khu vực nhạy cảm như lưới mịn. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Sản xuất tại Trung Quốc. Các lưu ý khi sử dụng máy: -Đảm bảo nguồn nước cung cấp cho máy là nước sạch, không có rong rêu, cát bẩn, v.v… -Lưu lượng nước cung cấp cho máy phải đủ. -Trước khi bật công tắc điện, phải bóp cò súng để nước lưu thông đầy đủ trong dây áp lực. -Trong quá trình sử dụng, không nhấp - nhả cò súng quá nhiều -Thời gian sử dụng tối đa là 15 phút/1 lần sử dụng. Sau đó phải cho máy nghỉ tầm 5-7 phút rồi mới cho máy hoạt động trở lại. -Tổng thời gian sử dụng của máy tối đa là 60 phút/ 1 ngày. -Sau khi sử dụng xong hoặc máy đang trạng thái nghỉ, phải tắt công tắc về OFF và bóp cò súng 1 lần nữa để xả áp lực ra bên ngoài. -Thường xuyên kiểm tra lọc nước.