L’adaptateur moquette et le suceur de sol EasyFix forment une alliance parfaite pour le nettoyage à la vapeur des moquettes. Le suceur de sol EasyFix rentre facilement dans l’adaptateur moquette et est tout aussi simple à extraire, sans aucun effort. Vous pourrez ainsi donner un coup de jeune à vos moquettes de manière pratique et rapide en tirant parti de la puissance de la vapeur, tout en redressant les fibres.