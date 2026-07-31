Alimentation electr. pour remplacement P
Limite les interruptions pendant le lavage des vitres : le chargeur rapide de rechange pour le nettoyeur de vitres WV 6.
Grâce au chargeur rapide de rechange, le nettoyeur de vitres WV 6 de Kärcher peut être rechargé en un rien de temps.
Fonctionnalités et avantages
Convient au WV 6
- Le chargeur rapide est une pièce de rechange pour le WV 6.
Recharge rapide de la batterie
- L'appareil retrouve rapidement son état opérationnel.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir