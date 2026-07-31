Alimentation electr. pour remplacement P

Limite les interruptions pendant le lavage des vitres : le chargeur rapide de rechange pour le nettoyeur de vitres WV 6.

Grâce au chargeur rapide de rechange, le nettoyeur de vitres WV 6 de Kärcher peut être rechargé en un rien de temps.

Fonctionnalités et avantages
Convient au WV 6
  • Le chargeur rapide est une pièce de rechange pour le WV 6.
Recharge rapide de la batterie
  • L'appareil retrouve rapidement son état opérationnel.
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Machines compatibles