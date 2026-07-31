Alimentation electr. PS02 K-Tec *US/MEX
Pleine puissance (de charge) : le chargeur pour le nettoyeur de sols électrique FC 3 Cordless et le Outdoor Cleaner OC 3.
Un bloc d'alimentation, valable pour plusieurs appareils : le chargeur Kärcher est compatible avec plusieurs appareils de nettoyage et recharge rapidement et efficacement le FC 3 Cordless et le OC 3.
Fonctionnalités et avantages
Compatibilité avec différents appareils Kärcher
- Un bloc d'alimentation permet de recharger différents appareils Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1