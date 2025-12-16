Dégivreur de pare-brise EDI 4
Élimine aisément même le givre le plus tenace des vitres des voitures en un seul passage : le Grattoir à glace électrique à disque rotatif avec six lames en plastique robuste.
Le grattoir à glace électrique EDI 4 permet d'en finir avec la corvée du grattage morceau par morceau des vitres de voiture. À l'aide de son disque rotatif doté de six lames en plastique robuste, le grattoir à glace élimine aisément même le givre le plus tenace des vitres des voitures en un seul passage. Lorsque l'EDI 4 est en veille, une légère pression exercée depuis le haut suffit pour que le disque grattoir se mette en rotation – et en un clin d'œil, le givre se détache pratiquement tout seul. Si les lames sont usées, le disque grattoir peut être remplacé sans aucun outil (disque grattoir disponible comme pièce de rechange). Le design moderne et compact du grattoir à glace ainsi que le couvercle de protection permettent un maniement et un rangement faciles et sûrs. La charge de la batterie suffit pour plusieurs applications. La LED intégrée clignote lorsque l'appareil doit être rechargé.
Fonctionnalités et avantages
Disque rotatif avec six lames en plastique robusteLe disque grattoir résistant aux chocs élimine aisément même le givre le plus tenace.
Changement d'embout possibleLe disque grattoir se remplace rapidement et facilement sans aucun outil.
Cellules lithium-ion performantesLa charge de la batterie suffit pour plusieurs applications.
Manipulation simple
- Une légère pression exercée depuis le haut met le disque grattoir en rotation.
Affichage lumineux LED sur l'appareil
- La LED intégrée clignote lorsque l'appareil doit être rechargé.
Capuchon de protection inclus
- Pour un maniement et un rangement sûrs.
Spécifications
Données techniques
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Autonomie de la batterie (min)
|15
|Durée de charge de la batterie (h)
|3
|Diamètre du disque (mm)
|100
|Vitesse de rotation du disque (tr/min)
|500
|Poids sans accessoires (kg)
|0.6
|Poids emballage inclus (kg)
|0.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|133 x 124 x 110
Videos
Zones d’application
- Pare-vent