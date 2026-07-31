Bonnette en microfibres WV Intérieur
La bonnette en microfibres avec fixation à système de bandes autoagrippantes pour un enlèvement optimal des saletés avec le flacon pulvérisateur sur le WV pour toutes les surfaces lisses.
Grâce au système à système de bandes autoagrippantes, la bonnette en microfibres peut facilement être attachée au flacon pulvérisateur et remplacée.
Fonctionnalités et avantages
Lingette en microfibres Indoor
- Pour des fenêtres brillantes sans traits.
Fermeture à système de bandes autoagrippantes
- Grâce au système à Velcro, la bonnette en microfibres peut facilement et rapidement être remplacée.
Convient au set Extra vaporisateur WV (2.633-129.0)
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Composition des fibres textiles
|85 % polyester ; 15 % polyamide
|Couleur
|Blanc
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|70 x 275 x 30
Zones d’application
- Fenêtres et vitres
- Petits carreaux
- Miroirs