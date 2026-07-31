Brosse pour joints XXL
Nettoyage efficace et sans effort des joints, sans produit chimique. Avec son articulation flexible, la grande brosse pour joints XXL est idéale pour le nettoyage de différents joints de carrelage.
La brosse pour joints XXL est un accessoire particulièrement utile pour le nettoyage à la vapeur. Le brossage auparavant fastidieux des joints de carrelage en ciment est au contraire un jeu d'enfant avec cette brosse. La brosse peut être simplement emmanchée sur les tubes rallonges pour permettre une utilisation confortable en position debout. L'articulation flexible de la brosse assure un grand confort de nettoyage tant sur le sol que sur les murs. La vapeur se diffuse rapidement et de façon homogène sur la brosse pour atteindre même les zones difficiles d'accès. La taille de la brosse pour joints ainsi que la disposition des poils en une rangée permettent de nettoyer une grande surface en peu de temps. Nettoyage d'une simplicité et d'une rapidité inégalées – sans produit chimique. Si les poils sont usés, il est possible de remplacer très facilement l'ensemble de la réglette à brosse.
Fonctionnalités et avantages
Disposition des poilsLa disposition des poils en une rangée permet un nettoyage précis et efficace des joints. La brosse pour joints XXL nettoie rapidement et efficacement les joints en éliminant même la saleté déposée dans les joints creux. Les joints de la salle de bain et de la cuisine sont à nouveau comme neufs.
Articulation mobileL'articulation flexible de la brosse pour joints XXL permet un nettoyage simple et sans effort des joints, dans toutes les positions et quel que soit l'angle. L'utilisation de la brosse avec les tubes rallonges du nettoyeur vapeur assure un confort supérieur à celui du nettoyage manuel des joints. Le nettoyage en position debout est confortable.
Poils de haute qualité.Durée de vie élevée grâce aux poils résistants à l'usure. Utilisation sur des joints en ciment, mais pas sur des joints en silicone.
Réglette à brosse amovible
- Lorsque les poils sont usés, il suffit de retirer la rangée de poils complète et de la remplacer par une neuve.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|156 x 39 x 217
Videos
Zones d’application
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)