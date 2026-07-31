Car cleaning kit
Le kit de nettoyage pour l'intérieur des véhicules est facile à utiliser et comprend une brosse anti-poussière, un suceur spécial et un tuyau flexible pour un nettoyage confortable de tout l'intérieur du véhicule. Peu importe qu'il s'agisse du tableau de bord, des sièges auto ou des tapis de sol : il permet d'atteindre et de nettoyer durablement chaque interstice et la moindre petite fente.
La nouvelle version du kit de nettoyage pour l'intérieur des véhicules de Kärcher s'illustre par une propreté intégrale : la brosse anti-poussière et le suceur spécial transforment en jeu d'enfants le nettoyage habituellement si fastidieux de tout l'intérieur du véhicule. À cet effet, le tuyau flexible, réglable en longueur promet un maximum de maniabilité et tient cette promesse haut la main : il permet d'atteindre aisément le moindre petit interstice ainsi que les endroits difficiles d'accès. Toutes les surfaces des sièges, les tapis de sol ainsi que le tableau de bord, la console centrale et le coffre peuvent ainsi être nettoyés en profondeur pour faire de votre voiture un espace bien-être parfaitement propre.
Fonctionnalités et avantages
Vaste gamme d'accessoires supplémentaires pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces à l'intérieur de la voiture
Le tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|0.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|415 x 120 x 43
Zones d’application
- Tableau de bord
- Console centrale
- Tapis de sol
- Sols durs
- Sièges de voiture
- Coffre