H 10 Q flexible haute pression avec Quick Connect et pour appareils à tambour-enrouleur

Flexible de rechange avec raccords Quick Connect pour une fixation rapide. Pour tous les appareils Kärcher des classes K 4 à K 7 avec enrouleur de flexible (à partir de l'année 2009). Le flexible haute pression d'une longueur de 10 mètres supporte des températures jusqu'à 60 °C et une pression maximale de 180 bar.

Fonctionnalités et avantages
Tuyau de remplacement de 10m
  • Large surface de travail
Raccord rapide Quick Connect
  • Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Système de raccord rapide (Quick Connect)
  • Pour un nettoyage facile
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 0.9
Poids emballage inclus (kg) 1.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 245 x 264 x 65