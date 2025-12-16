H 10 Q flexible haute pression avec Quick Connect et pour appareils à tambour-enrouleur
Pour un nettoyage rapide et pratique : le flexible haute pression de rechange de 10 mètres se fixe facilement aux nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4 à K 7 avec enrouleur de flexible et raccords Quick Connect à partir de l'année 2009. Le flexible haute pression d'une longueur de 10 mètres supporte des températures jusqu'à 60 °C et une pression maximale de 180 bar.
Fonctionnalités et avantages
Tuyau de remplacement de 10m
- Large surface de travail
Raccord rapide Quick Connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Système de raccord rapide (Quick Connect)
- Pour un nettoyage facile
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.9
|Poids emballage inclus (kg)
|1.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|245 x 264 x 65